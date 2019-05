Король Таиланда женился на генерале

Женился король Таиланда Маха Вачиралонгкорн. Его избранницей стала генерал Сутхида Вачиралонгкорн, сообщает South China Morning Post.

Ранее Вачиралонгкорн служила в специальном подразделении Королевской гвардии и была бортпроводницей Thai

Airways.

JUST IN: Thailand's King Maha Vajiralongkorn announces he has married General Suthida and named her Queen Suthida pic.twitter.com/LeyGOPbZem