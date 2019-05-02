Король Таиланда женился на генерале

Женился король Таиланда Маха Вачиралонгкорн. Его избранницей стала генерал Сутхида Вачиралонгкорн, сообщает South China Morning Post.

Ранее Вачиралонгкорн служила в специальном подразделении Королевской гвардии и была бортпроводницей Thai

Airways.

JUST IN: Thailand's King Maha Vajiralongkorn announces he has married General Suthida and named her Queen Suthida pic.twitter.com/LeyGOPbZem — Reuters Top News (@Reuters) 1 мая 2019 г.

Король Таиланда вступил на престол в 2016 году после смерти отца. Коронация состоится со 2 по 6 мая.

Еще из жизни современных монархов - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ