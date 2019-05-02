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Король Таиланда женился на генерале
По инф. rosbalt.ru   
02 Мая 2019 г.
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Женился король Таиланда Маха Вачиралонгкорн. Его избранницей стала генерал Сутхида Вачиралонгкорн, сообщает South China Morning Post.

Король Таиланда женился на генерале

Ранее Вачиралонгкорн служила в специальном подразделении Королевской гвардии и была бортпроводницей Thai
Airways.

  • Король Таиланда вступил на престол в 2016 году после смерти отца. Коронация состоится со 2 по 6 мая.
  • Еще из жизни современных монархов - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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