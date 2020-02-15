В Шотландии с алкоголизмом решили бороться с помощью выпивки. Лечебной

Оригинальная программа по лечению бездомных алкоголиков начинает действовать в столице Шотландии — городе Глазго. По данным BBC News, «лечить» бездомных будут при помощи бесплатного алкоголя, который им будут наливать дозированно под присмотром врачей. (Такой способ борьбы с алкоголизмом, наверняка, многих поставит в замешательство, но если вспомнить о пословице «клин клином вышибают», то... почему бы и нет? - прим. МГ.)
Проект инициировала правозащитница Кэрен Маккласки на основе программы помощи Managed Alcohol Project, существующей в Канаде с 1996 года.
Первыми участниками программы станут алкоголики, которые неоднократно попадались на преступлениях из-за своей зависимости.
Местные власти исходят из того, что «лечебный» алкоголь обойдется казне дешевле, чем последствия таких преступлений.
Алкоголь - это зло, тут спорить не приходится, и для борьбы с ним все способы хороши. пусть и такие нестандартные, как в Шотландии. Если опыт этой страны окажется положительным, то может быть и другие последуют его примеру, ведь мало того, что употребление спиртного наносит колоссальный вред здоровью, так ведь и по "пьяной лавочке" многие творят такое (в первую очередь, тут речь о преступлениях), что трезвым и в голову бы никогда не пришло. Под влиянием спиртного попросту вырываются всякие темные подспудные страсти, а также включается наше знаменитое "авось, пронесет". Ну и, наконец, если ваши дети планируют вам внуков подарить, то опять же, алкоголь им тут не помощник. Поговорите с ними об этом!
А вот заголовки об этой вредной привычке на нашем сайте:
Оригинальная программа по лечению бездомных алкоголиков начинает действовать в столице Шотландии — городе Глазго. По данным BBC News, «лечить» бездомных будут при помощи бесплатного алкоголя, который им будут наливать дозированно под присмотром врачей. (Такой способ борьбы с алкоголизмом, наверняка, многих поставит в замешательство, но если вспомнить о пословице «клин клином вышибают», то... почему бы и нет? - прим. МГ.)
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