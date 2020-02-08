Где в России больше всего водку пьют? На Сахалине да в Магадане

Согласно данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), в топ-5 регионов-лидеров по потреблению водки по итогам 2019 года вошли Сахалинская и Магаданская области, а также Коми, Чукотка и Карелия, пишут «Известия».
В России самыми активно пьющими алкогольные напитки стали жители Сахалинской области, там в прошлом году пришлось 12 л водки на душу населения, в Магаданской — 11,4 л, в Коми —10,6 л, на Чукотке — 10 л, в Карелии — 9,6 л.
В Карелии, в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось на 2%, а в Коми и на Чукотке выросло на 1% и 3% соответственно.
По словам главы ЦИФРРА Вадима Дробиза, данные регионы традиционно лидируют по потреблению алкоголя за счет высоких средних зарплат, что позволяет покупать легальную продукцию. Нелегальное спиртное не учитывается в официальной статистике.
Основную массу населения большинства «пьющих» регионов составляют мужчины, в том числе те, кто приезжает туда работать вахтовым методом, пояснил Вадим Дробиз.
В ЦИФРРА также отметили рост потребления водки в 31 регионе России, средний рост составил 6%. Более всего потребление выросло в Калининградской (4,1 л) и Ульяновской (3,8 л) областях — на 15%.
В 2018 году каждый россиянин в среднем выпил более 14 л спиртного.
Рейтинг был сформирован на основе статистики Росалкогольрегулирования о легальных продажах спиртного и официальных данных о населении субъектов РФ.
Алкоголь - это зло, тут спорить не приходится. И если у вас получается жить без спиртного, то вы, можно сказать, счастливчик! Ведь мало того, что употребление спиртного наносит колоссальный вред здоровью, так ведь и по "пьяной лавочке" многие творят такое (в первую очередь, тут речь о преступлениях), что трезвым и в голову бы никогда не пришло. Под влиянием спиртного попросту вырываются всякие темные подспудные страсти, а также включается наше знаменитое "авось, пронесет". Ну и, наконец, если ваши дети планируют вам внуков подарить, то опять же, алкоголь им тут не помощник. Поговорите с ними об этом!
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