Мы не европейцы, чтобы каждый день по бокалу вина пить. Согласны?

Европейская «формула» — «один бокал вина за ужином» не подходит для России, считает главный нарколог Минздрава Евгений Брюн. По его мнению, эта традиция доведет россиян до алкоголизма.

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В интервью радио Sputnik Брюн пояснил: в Европе из-за достаточно теплого климата выведение алкоголя из организма человека происходит быстрее. Также европейцы более устойчивы к вину.

Медик отметил, что в самой традиции выпивать по одному бокалу вина за ужином нет ничего плохого, но если человек испытывает «неукротимое желание употреблять бокал вина» и при этом у него «отсутствуют тормоза» — то это уже путь к алкоголизму. Брюн посоветовал россиянам, подумывающим о «европейской формуле», сходить к наркологу и пройти тест на склонность к алкоголизму.

Он добавил, что если, например, вместо бокала вина пить в том же объеме коньяк, то последствия для здоровья будут тяжелее. Опьянение — побочный эффект действия алкоголя, а главное влияние — токсичное. То есть, подчеркнул Брюн, не существует безопасной для организма дозы спиртного. А маркер злоупотребления алкоголя индивидуален.

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По инф. rosbalt.ru

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