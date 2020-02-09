ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Мы не европейцы, чтобы каждый день по бокалу вина пить. Согласны?
По инф. rosbalt.ru   
09 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Европейская «формула» — «один бокал вина за ужином» не подходит для России, считает главный нарколог Минздрава Евгений Брюн. По его мнению, эта традиция доведет россиян до алкоголизма.

Главный нарколог Минздрава не советует россиянам превращаться за ужином в европейцев

В интервью радио Sputnik Брюн пояснил: в Европе из-за достаточно теплого климата выведение алкоголя из организма человека происходит быстрее. Также европейцы более устойчивы к вину.

Медик отметил, что в самой традиции выпивать по одному бокалу вина за ужином нет ничего плохого, но если человек испытывает «неукротимое желание употреблять бокал вина» и при этом у него «отсутствуют тормоза» — то это уже путь к алкоголизму. Брюн посоветовал россиянам, подумывающим о «европейской формуле», сходить к наркологу и пройти тест на склонность к алкоголизму.

Он добавил, что если, например, вместо бокала вина пить в том же объеме коньяк, то последствия для здоровья будут тяжелее. Опьянение — побочный эффект действия алкоголя, а главное влияние — токсичное. То есть, подчеркнул Брюн, не существует безопасной для организма дозы спиртного. А маркер злоупотребления алкоголя индивидуален.

А вот еще заголовки об этой пагубной привычке:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 