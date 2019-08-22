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В селе на Кузбассе массовая драка: конфликт местных с цыганами
|По инф. polit.ru
|22 Августа 2019 г.
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В село Подгорное Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области, где накануне произошла массовая драка местных жителей, введены отряды ОМОН. По словам источников в правоохранительных органах, которых цитирует «Интерфакс», в этой драке якобы участвовали цыгане.
Подрались несколько десятков человек — по разным данным, от 20 до 60 человек, большинство из которых были пьяны. У некоторых участников драки за плечами имеются уголовные судимости.
«Один из цыган, участвовавший в драке, нанес ножевые ранения двум мужчинам, он сейчас задержан, потерпевшие госпитализированы», — сообщил источник в правоохранительных органах «Интерфаксу-Сибирь». Пользователи группы «ВКонтакте» «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112» пишут, что один из раненых находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Представители главы Подгорного сообщили, что 22 августа состоится народный сход, на котором будут обсуждаться вчерашние события. В приемной Вячеслава Буймова заверили корреспондента ТАСС, что произошел «бытовой пьяный конфликт между местными жителями», не имеющий никакой национальной подоплеки.
Источник в администрации главы Подгорного уверял, что цыганского поселения там нет, а доля цыган не превышает 17 человек на тысячу населения. Однако местные СМИ утверждают, что между жителями поселения и цыганами развивается противостояние, которое якобы едва не вылилось в самосуд — и именно с целью его предотвращения в Подгорное ввели ОМОН.
По данным «Тайга.инфо», около сотни жителей Подгорного пытались окружить дом, в котором живут цыгане, и требовали «расправы» над хозяевами, а СОБР и несколько экипажей ППС уже вторые сутки охраняют строение и его жильцов. Сообщается, что в Подгорное для участия в конфликте приехали мужчины из соседнего села Никитинка.
«Я слышала, что был конфликт. Потом наши парни сжечь их хотели, кидали бутылки с бензином в окна. А они в свою очередь отреагировали, защищая семью, пырнули двоих ножами. Они лежат в больнице в тяжелом состоянии», — рассказала изданию местная жительница.
Что стало причиной конфликта, с которого все началось, не уточняется. В районных пабликах утверждают, что цыгане «приставали к девушкам».
Сотрудники «Тайги.инфо» пытались получить комментарий в администрации Ленинск-Кузнецкого района, но там им ответили, что «все на выезде». Из этого журналисты сделали вывод о том, что чиновники отправились урегулировать ситуацию в Подгорное.
Причиной столкновения, как писали СМИ со ссылкой на местных жителей, стала попытка изнасилования девушки цыганом. Обстановка накалилась до такой степени, что население Чемодановки устроило митинг и перекрыло федеральную трассу.
После этого в районе был введен план «Вулкан» по предотвращению массовых беспорядков, а все проживавшие в поселке и соседнем селе Лопатки цыганские семьи — около 650 человек — уехали, оставив пустыми 90 домов.
Глава Пензенской области Иван Белозерцев подчеркивал, что причиной драки стал бытовой конфликт, не имеющий национальной подоплеки, и призывал СМИ, блогеров и других интернет-пользователей не искажать информацию на эту тему и не поддаваться на провокации. Роскомнадзор добился, чтобы из соцсетей были удалены все сообщения о событиях в Чемодановке, которые ведомство сочло фейковыми.
В конце июля появились сообщения о том, что цыгане стали возвращаться в Чемодановку и Лопатки.
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