В селе на Кузбассе массовая драка: конфликт местных с цыганами

В село Подгорное Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области, где накануне произошла массовая драка местных жителей, введены отряды ОМОН. По словам источников в правоохранительных органах, которых цитирует «Интерфакс», в этой драке якобы участвовали цыгане.

Подрались несколько десятков человек — по разным данным, от 20 до 60 человек, большинство из которых были пьяны. У некоторых участников драки за плечами имеются уголовные судимости.

«Один из цыган, участвовавший в драке, нанес ножевые ранения двум мужчинам, он сейчас задержан, потерпевшие госпитализированы», — сообщил источник в правоохранительных органах «Интерфаксу-Сибирь». Пользователи группы «ВКонтакте» «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112» пишут, что один из раненых находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Представители главы Подгорного сообщили, что 22 августа состоится народный сход, на котором будут обсуждаться вчерашние события. В приемной Вячеслава Буймова заверили корреспондента ТАСС, что произошел «бытовой пьяный конфликт между местными жителями», не имеющий никакой национальной подоплеки.

Источник в администрации главы Подгорного уверял, что цыганского поселения там нет, а доля цыган не превышает 17 человек на тысячу населения. Однако местные СМИ утверждают, что между жителями поселения и цыганами развивается противостояние, которое якобы едва не вылилось в самосуд — и именно с целью его предотвращения в Подгорное ввели ОМОН.

По данным «Тайга.инфо», около сотни жителей Подгорного пытались окружить дом, в котором живут цыгане, и требовали «расправы» над хозяевами, а СОБР и несколько экипажей ППС уже вторые сутки охраняют строение и его жильцов. Сообщается, что в Подгорное для участия в конфликте приехали мужчины из соседнего села Никитинка.

«Я слышала, что был конфликт. Потом наши парни сжечь их хотели, кидали бутылки с бензином в окна. А они в свою очередь отреагировали, защищая семью, пырнули двоих ножами. Они лежат в больнице в тяжелом состоянии», — рассказала изданию местная жительница.

Что стало причиной конфликта, с которого все началось, не уточняется. В районных пабликах утверждают, что цыгане «приставали к девушкам».

Сотрудники «Тайги.инфо» пытались получить комментарий в администрации Ленинск-Кузнецкого района, но там им ответили, что «все на выезде». Из этого журналисты сделали вывод о том, что чиновники отправились урегулировать ситуацию в Подгорное.

Схожая история произошла в середине июня в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области. Там в массовой драке пострадали пять человек, двое были госпитализированы, один скончался на следующий день. Полиция арестовала 15 участников конфликта.

Причиной столкновения, как писали СМИ со ссылкой на местных жителей, стала попытка изнасилования девушки цыганом. Обстановка накалилась до такой степени, что население Чемодановки устроило митинг и перекрыло федеральную трассу.

После этого в районе был введен план «Вулкан» по предотвращению массовых беспорядков, а все проживавшие в поселке и соседнем селе Лопатки цыганские семьи — около 650 человек — уехали, оставив пустыми 90 домов.

Глава Пензенской области Иван Белозерцев подчеркивал, что причиной драки стал бытовой конфликт, не имеющий национальной подоплеки, и призывал СМИ, блогеров и других интернет-пользователей не искажать информацию на эту тему и не поддаваться на провокации. Роскомнадзор добился, чтобы из соцсетей были удалены все сообщения о событиях в Чемодановке, которые ведомство сочло фейковыми.

В конце июля появились сообщения о том, что цыгане стали возвращаться в Чемодановку и Лопатки.

Polit.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ