Чемодановка: нехорошие события в селе с забавным названием

Похоже, в России стало одной "горячей точкой" больше: в селе с забавным (для постороннего уха) названием Чемодановка в Пензенской области вспыхнули столкновения то ли на бытовой, то ли национальной (грань тонкая!) почве. Местные жители схватились с заезжими цыганами...

В Чемодановке в результате массовых драк пострадали пять человек. В УМВД по региону уточнили, что конфликт возник между жителями села на бытовой почве. Так, словесный конфликт перерос в драку с использованием физической силы. По прибытии полицейских участники конфликта разошлись.

Как сообщают СМИ со ссылкой на местных жителей, все началось с того, что несколько дней назад беременная женщина рассказала мужу о приставании к ней нескольких цыган. Потом похожий случай произошел с другой замужней женщиной. В итоге в селе начались беспорядки.

В результате травмы получили пять человек, двое из них были госпитализированы. СМИ сообщают, что один из участников драки, получивший ножевое ранение, умер в больнице. Позднее эту информацию подтвердили в СК РФ. Там сообщили, что один из пострадавших — мужчина 1985 года рождения, поступивший в пензенскую больницу с черепно-мозговой травмой, скончался вчера вечером. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

В полиции сообщили, что возбуждены уголовные дела по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ и ст. 213 УК РФ. Кроме того, и.о.начальника управления МВД по Пензенской области Вадим Ковтун сообщал, что дороги из Кузнецка и Саратова перекрыты и проверяются все автомобили, следующие в направлении села Чемодановка.

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Жители села, обеспокоенные информацией о том, что в село якобы направляются цыгане из других субъектов России, перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал». Об этом сообщает «Пенза-Взгляд». По информации СМИ, на автодорогу вышли несколько сотен людей. Проезд, уточняет издание, также перегорожен автомобилями сельчан. На месте происшествия наблюдается огромная пробка.

По последним сообщениям, к селу стянуты спецтехника ОМОНа и бригады «скорой помощи».

По инф. rosbalt.ru

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