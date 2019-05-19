В России обнаружены... депутаты-бедняки

49 членов региональных заксобраний оказались за чертой бедности по итогам 2018 года, пишет РБК со ссылкой на данных о доходах депутатов. Самые низкие доходы, в том числе, оказались у 11 дагестанских парламентариев, десяти депутатов из Северной Осетии и трех — из Хакасии.
Депутат заксобрания Амурской области от ЛДПР Сергей Труш задекларировал доход в 3 коп. Он опубликовал на YouTube обращение, в котором объяснил, что не получает зарплату как депутат, а его низкий заработок связан с тем, что «страна в ж***, и я вместе с ней».
Судя по документам, 11 региональных депутатов в 2018 году не заработали ничего. Трое из них — представители парламента Северной Осетии — Алании, Белгородской, Курской, Омской, Орловской, Томской и Ульяновской областей, Камчатского края и Якутии. Депутат с нулевым доходом из Новосибирского заксобрания Дарья Украинцева находится в отпуске по уходу за ребенком.
Самые большие доходы у депутатов Владимирской и Челябинской областей, среди них оказались рублевые миллиардеры. Председатель комитета по аграрной политике Владимирского заксобрания Павел Антов задекларировал 9,97 млрд рублей. Зампредседателя заксобрания Челябинской области Константин Струков указал, что заработал в 2018 году 4,46 млрд рублей. По итогам 2017 года он была лидером рейтинга богатейших региональных депутатов.
Издание проанализировало данные из 80 регионов, за исключением Пермского края, Ростовской, Свердловской и Нижегородской областей, законодатели которых еще не опубликовали сведения о доходах парламентариев.
Заметим, что проблема вопиющих разрывов между богатыми и бедными стала одной из основных проблем современной России (вот даже такой скучный по должности человек как председатель Конституционного Суда ее заметил на днях! А еще на нее начала обращать внимание даже Русская православная церковь, традиционно вроде оправдывающая любой сложившийся на Руси порядок...) Причины сложившейся кошмарной несправедливости многие ищут в "кознях либералов" (и вообще "враги гадят") — но, на самом деле, весь этот порядок сложили за два десятка лет вполне советские по былому воспитанию люди. Просто они построили систему государственно-монополистического капитализма с изрядными феодальными пережитками. А такой строй предполагает торможение экономики, отсутствие конкуренции и систему "кормлений", когда прибыль от предприятий и целых отраслей достается приближенным к власти деятелям.
А такими "избранными" как раз и являются, по большей части, чиновники и депутаты, работающие в интересах своих семей и бизнес-кланов... Поэтому, конечно, диковато читать про "бедных депутатов". Но, в общем, не исключено что и не врут и не кокетничают: кому-то ведь должно "не везти" в этой пресловутой "вертикали власти".
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