Вот и председатель Конституционного суда взволновался контрастом богатства и бедности...

В России сложилось такое социальное неравенство, которое лишает людей шансов на то, чтобы вырваться из бедности, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в ходе лекции на Петербургском международном юрфоруме.

«Особенно тревожным выглядит тот факт, что у нас огромная доля работающего населения фактически находится за чертой бедности или около нее — доля таких работников по разным оценкам варьируется от 25 до 30% от всех работающих. В итоге мы получаем неприемлемую с точки зрения права ситуацию ограниченного доступа широких слоев населения к социальным услугам, социальным благам — прежде всего к таким, как медицина и образование, социальным лифтам, социальной защищенности. А это, в свою очередь, способствует раскручиванию спирали еще большего социально-экономического неравенства», — подчеркнул Зорькин.

По мнению главы КС, неравенство в таких масштабах лишает людей шансов на то, чтобы вырваться из бедности. Это, в свою очередь, ведет к дискриминации.

«Это уже не только экономическая, но и правовая проблема, и я хочу здесь, выступая перед юристами, обратить внимание на эту проблему», — отметил Зорькин.

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Очень странно, что главный защитник Конституции в стране забыл упомянуть о том, что проблема чудовищного разрыва между богатством и бедностью - это проблема и политическая тоже. Причем, дело пахнет керосином (на Руси, как известно, люди долго запрягают, но быстро ездят - если народ схватится за вилы, новым "боярам", чиновникам и олигархам, мало не покажется). О причинах сложившейся ситуации можно размышлять долго (и еще дольше - искать пути бескровного выхода из нее), но первичный диагноз ясен: в России сложился государственно-монополистический капитализм с пережитками феодального строя, давящий любые признаки конкуренции - а независимый суд отсутствует, все это тормозит экономику и свободное предпринимательство. Поэтому не создаются новые рабочие места, а люди не имеют возможности искать лучшей доли. Многие спиваются и опускаются на дно жизни от такой безысходности - вот вам и нищета... на фоне того, как приближенные к власти олигархи лишь богатеют и богатеют.

По инф. rosbalt.ru

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