Представитель РПЦ разделяет возмущение разницей доходов чиновников и бюджетников

Руководитель отдела внешних связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Илларион призвал госслужащих быть ближе к народу. Подобную, совершенно честную и уместную, оценку можно только приветствовать! В России слишком вопиющей стала проблема разрыва между богатством и бедностью — и если голос Церкви поможет обуздать аппетиты слуг государевых, то это здорово послужит укреплению ее авторитета (в отличие от сомнительных инициатив по введению фактически клерикальной цензуры)...

Что касается доходов чиновников, то по словам представителя церкви, «эта близость должна прежде всего заключаться в том, что их зарплаты должны соответствовать средним зарплатам бюджетников».

По мысли о.Иллариона, это заставит российских чиновников понять, как же живут простые люди. Возможно, тогда чиновники примут на вооружение идею «о том, как повышать зарплаты», сказал он в телеэфире.

Так представитель РПЦ отреагировал на скандальное заявление волгоградского депутата-единоросса Гасана Набиева о том, что низкие пенсии получают только «тунеядцы и алкаши».

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Заметим, что призыв отца Иллариона - полезен для морального обуздания аппетитов "слуг государевых". Но тут есть ряд нюансов. Во-первых, бессмысленно обращаться к самим получателям зарплат: они имеют столько, сколько положено по тарифной сетке, которая утверждается "сверху" - т.е. обращаться надо к собственно руководителям "вертикали власти". Во-вторых - труд государственных менеджеров (если это труд, а не протирание штанов и дутье щек) - может и должен стоить дорого, иначе на эти места не пойдет образованная талантливая молодежь. То есть дело даже не в размере их зарплат! Дело в другом (и это — в-третьих): зарплаты чиновников растут опережающими темпами по отношению к остальному населению. Они - успешно индексируются даже относительно официальной инфляции. В результате, чиновники действительно не понимают реальной экономической ситуации в стране, они просто психологически не в состоянии вникнуть в ужасающую картину, когда "богатые богатеют, а бедные беднеют".

По инф. rosbalt.ru

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