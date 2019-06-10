В Псковской области раскатали бульдозерами на свалке 25 тонн яблок и помидоров

В городе Себеж Псковской области на свалке уничтожили бульдозером свежие яблоки и помидоры из Белоруссии общим весом более 25 тонн.

Как отчитались в Россельхознадзоре, пограничники и сотрудники надзорного ведомства задержали на границе с Белоруссией шесть грузовиков с яблоками и томатами «без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара».

В частности, было выявлено 24,8 тонн яблок и 500 кг томатов. Фрукты и овощи под фотофиксацию уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов.

Мы неоднократно писали о подобных эпизодах "войны с едой" в России:

Как правило, речь идет о продукции, ввезенной в Россию из стран, с которыми идет "санкционная война" (почему-то считается, что такую вполне качественную продукцию нужно именно уничтожать, а не раздавать нуждающимся в те же сиротские дома). В случае с белорусскими фруктами-овощами ситуация во Пскове немного иная: они ввезены без надлежащих документов, удостоверяющих качество (теоретически, они могут быть действительно опасны для здоровья). Но все равно как-то не по себе: неужели так сложно провести необходимые анализы — и, в случае если продукты годны для употребления, все-таки раздать малоимущим? Ведь предприниматели, ввозящие этот товар - уже наказаны: они не смогут получить прибыль, продукция конфискована... А какие-нибудь малоимущие старики (в том же Пскове!) - наверняка порадовались бы подарку.

А что думаете вы?

По инф. rosbalt.ru

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