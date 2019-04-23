Более 10 тонн клубники вторглись в Россию с территории Белоруссии. Враг уничтожен, докладывают чиновники!

В Смоленской области 17—18 апреля уничтожили клубнику, фрукты и овощи общим весом более 105 тонн. Безумная война с едой в стране, где бедняками даже официально признано порядка 19 млн человек - продолжается!

По данным Россельхознадзора, автомобили с грузом продуктов были задержаны сотрудниками таможни и Погрануправления ФСБ и были переданы в Россельхознадзор.

Специалисты управления установили, что 94,05 тонны яблок, 10,422 тонны клубники, 0,786 тонны груш, 0,186 тонны томатов и 0,103 тонны зеленого лука ввозились из Белоруссии без фитосанитарных сертификатов и других необходимых сопроводительных документов.

«Вся подкарантинная продукция уничтожена путем захоронения после предварительного измельчения», — говорится в сообщении ведомства.

С 2014 года российские власти ввели контрсанкции — запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции из США, государств Европейского союза и других стран, поддержавших антироссийские санкции. Недавно запрет продлили до 2019 года. Если в продаже или на складах находят запрещенные продукты из этих стран, их уничтожают — сжигают или давят бульдозером.

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Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, почему санкционные продукты не раздают нуждающимся россиянам. Мы уже комментировали, почему его позиция не может быть признана соответствующей здравому смыслу. Президент говорит заведомо неумные вещи - либо просто не вдумался в суть подсунутых ему аргументов, либо действительно считает морально допустимым уничтожение еды в стране, где еще живы люди, помнящие голод военных лет...

По инф. rosbalt.ru

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