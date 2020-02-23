В Петербурге закрывается булочная, работавшая в блокадные времена

В Санкт-Петербурге людей всколыхнуло событие: блокадную булочную на Каменноостровском, 29 закрыли. На ее месте появится сетевая пекарня Вольчека. Как сообщили корреспонденту в организации, которая займет помещение, дата открытия точки пока не известна, сейчас идет набор персонала.
По этому адресу в годы блокады работала булочная — она была одним из немногих мест, где ленинградцы получали продукты зимой 1941—1942 гг. В заведении даже находился свой маленький музей блокады — небольшая экспозиция, напоминавшая покупателям о тяжелом военном времени.
Историческая пекарня закрылась в конце прошлого года, после чего жители Петроградского района запустили петицию на платформе Change.org с просьбой сохранить ее. Петиция набрала 1373 голоса и была закрыта с пометкой «Победа».
Автор петиции отметил, что администрация города откликнулась, и булочная останется на месте. Первый заместитель гендиректора владельца помещения булочной ЗАО «Хлеб» Раиса Беляк утверждала, что заведение закрывается лишь на ремонт.
Надо полагать, что у властей и владельцев бизнеса - найдутся какие-то экономические резоны, чтобы оправдать такое грустное решение. Но ведь, даже если помещение будет "перепрофилировано" - неужели нет способов сохранить память о важном для исторической памяти ленинградцев объекте? А блокаду в городе на Неве - помнят и память о ней чтут:
В Санкт-Петербурге людей всколыхнуло событие: блокадную булочную на Каменноостровском, 29 закрыли. На ее месте появится сетевая пекарня Вольчека. Как сообщили корреспонденту в организации, которая займет помещение, дата открытия точки пока не известна, сейчас идет набор персонала.
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