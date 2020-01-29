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В блокадном Ленинграде работали кондитерские фабрики. Из чего они тогда могли делать конфеты?
По инф. rosbalt.ru   
29 Января 2020 г.
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В блокадном Ленинграде работали кондитерские фабрики. Из чего они тогда могли делать конфеты?

В годы блокады в Ленинграде продолжали работать шесть кондитерских фабрик. Как рассказал профессор СПбГУ, заведующий кафедрой новейшей истории России Михаил Ходяков, они производили трюфели, «Мишку на Севере» и «Чернослив в шоколаде». Изучив рассекреченные материалы, эксперт выяснил, из чего делали сладости и кто был конечным потребителем.

В блокадном Ленинграде работали кондитерские фабрики. Из чего они тогда могли делать конфеты?

По словам Ходякова, в изученных документах говорится, что фабрики выпускали продукцию для нужд Красной армии и населения. В частности, шоколад входил в состав пайка. Также конфеты в упаковке предназначались для продажи населению по случаю праздников — 1 Мая и 7 Ноября. Однако историк отметил, что до конца вопрос распределения сладостей не раскрыт и нуждается в дальнейшем изучении.

Ходяков рассказал, что в военные годы кондитерские предприятия испытывали нехватку сахара, муки и некоторых других компонентов. Это привело к сужению ассортимента и к переоборудованию цехов для изготовления других изделий. По данным профессора, фабрики стали выпускать витаминные и хвойные напитки, а также детали для военной техники.

Кроме того, при производстве кондитерский изделий дефицитные компоненты заменялись суррогатами. «В отчетах говорится, что в некоторых конфетах количество глазури снизилось на 30%, арахис заменили кунжутными семечками, а вместо сливочного масла использовали „специальные жиры повышенного качества», — отметил историк.

После прорыва блокады, по словам Ходякова, ситуация изменилась — производство стало более стабильным и начало расти. Фабрика имени Н.К. Крупской за 1943 год перевыполнила план, а еще освоила новую технологию и стала расширила ассортимент продукции. Кроме того, историк обнаружил свидетельства роста производства трюфелей — с 306 кг в 1942 году до 3540 в 1943 году.

По инф. rosbalt.ru

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