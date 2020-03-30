В Петербурге возбудили первое в России уголовное дело за побег из карантина

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За побег из пансионата «Заря», где находятся люди с подозрением на коронавирус, а также нарушители режима изоляции, 32-летнему петербуржцу грозит уголовное наказание. Георгий Образцов, недавно вернувшийся из Швейцарии, не пожелал сидеть под замком. Вечером пятницы 27 марта он выбрался через окно, перелез через забор и сбежал.
На поиск и задержание беглеца ушли сутки. К вечеру следующего дня полиция и врачи Роспотребнадзора вывели Образцова из дверей его квартиры на улице Покрышева.
«Его задержали, погрузили в скорую помощь и отправили обратно в «Зарю», — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко.
Против беглеца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Правда, «через» статью 30 — «Покушение на преступление». Теперь ему грозит год лишения свободы.
Поняв всю серьёзность возможного наказания, Образцов раскаялся и пообещал впредь быть дисциплинированным. Но как минимум административная ответственность ему обеспечена: неповиновение законным распоряжениям государственных надзорных и контролирующих органов карается штрафом от пятисот до тысячи рублей.
До конца своего карантина петербуржец пробудет в пансионате «Заря» в Репино, который сейчас превращён в обсервационный центр.
Между тем, уголовное дело, возбуждённое за побег из-под карантина в Петербурге, — первое в России. Хотя подобные случаи уже были. Только за два дня 25-26 марта специальные «летучие отряды», созданные питерским полицейским главком, задержали 22 человека, недавно вернувшихся из-за границы, но не пожелавших сидеть дома. А сейчас стражи порядка ищут 36-летнюю женщину, нарушившую режим обязательной самоизоляции.
Видимо, нежелание части россиян соблюдать противоэпидемические требования вынудило спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя Комитета по государственному строительству Павла Крашенинникова предложить поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за нарушение карантина. Парламент страны срочно рассмотрит их на следующей неделе.
За побег из пансионата «Заря», где находятся люди с подозрением на коронавирус, а также нарушители режима изоляции, 32-летнему петербуржцу грозит уголовное наказание. Георгий Образцов, недавно вернувшийся из Швейцарии, не пожелал сидеть под замком. Вечером пятницы 27 марта он выбрался через окно, перелез через забор и сбежал.
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