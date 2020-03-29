Полицейские оштрафовали несколько сотен нарушителей карантина

МВД РФ с 27 марта временно приостанавили личный прием граждан из-за усиления мер по предупреждению коронавируса. Вместо этого полицейские начали заниматься поиском нарушителей карантина. Штрафы выписали уже нескольким сотням россиян.

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В России за нарушение карантина по коронавирусу привлечены к ответственности более 500 человек. Как рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк, полицейские сейчас совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проводят проверки соблюдения карантина и режима самоизоляции гражданами, в первую очередь, теми, кто недавно вернулся из заграничных поездок. В проверках задействованы порядка 10 тыс. полицейских.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и карантина. Предложено ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее за собой по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. За это предлагают наказывать штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей либо в размере зарплаты или иного дохода лица в период от 3 до 5 лет, либо запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от года до 3 лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет.

За нарушение, которое повлекло по неосторожности смерть человека либо было сопряжено с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний, будет назначен штраф до 2 млн рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период от 4 до 5 лет. Либо — запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на период от 3 до 5 лет, либо ограничение свободы на срок до 5 лет.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предполагается лишением свободы на срок до 7 лет.

А что касается личного приема в полиции, то гражданам рекомендовано направлять свои заявления письменно по почте или в электронной форме через сервис приема обращений на официальном сайте МВД и на сайтах подразделений министерства. Еще один вариант — оставлять заявления в почтовом ящике ОВД.

Напомним, по последним данным в РФ сейчас насчитывается 1264 зараженных, инфицированные есть уже в 62 регионах. 49 пациентов полностью излечились. Семеро умерли.

По инф. rosbalt.ru

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