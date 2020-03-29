Полицейские оштрафовали несколько сотен нарушителей карантина

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МВД РФ с 27 марта временно приостанавили личный прием граждан из-за усиления мер по предупреждению коронавируса. Вместо этого полицейские начали заниматься поиском нарушителей карантина. Штрафы выписали уже нескольким сотням россиян.
В России за нарушение карантина по коронавирусу привлечены к ответственности более 500 человек. Как рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк, полицейские сейчас совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проводят проверки соблюдения карантина и режима самоизоляции гражданами, в первую очередь, теми, кто недавно вернулся из заграничных поездок. В проверках задействованы порядка 10 тыс. полицейских.
Ранее в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и карантина. Предложено ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее за собой по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. За это предлагают наказывать штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей либо в размере зарплаты или иного дохода лица в период от 3 до 5 лет, либо запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от года до 3 лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет.
За нарушение, которое повлекло по неосторожности смерть человека либо было сопряжено с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний, будет назначен штраф до 2 млн рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период от 4 до 5 лет. Либо — запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на период от 3 до 5 лет, либо ограничение свободы на срок до 5 лет.
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предполагается лишением свободы на срок до 7 лет.
А что касается личного приема в полиции, то гражданам рекомендовано направлять свои заявления письменно по почте или в электронной форме через сервис приема обращений на официальном сайте МВД и на сайтах подразделений министерства. Еще один вариант — оставлять заявления в почтовом ящике ОВД.
Напомним, по последним данным в РФ сейчас насчитывается 1264 зараженных, инфицированные есть уже в 62 регионах. 49 пациентов полностью излечились. Семеро умерли.
МВД РФ с 27 марта временно приостанавили личный прием граждан из-за усиления мер по предупреждению коронавируса. Вместо этого полицейские начали заниматься поиском нарушителей карантина. Штрафы выписали уже нескольким сотням россиян.
В Крыму принято решение из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции досрочно запустить в эксплуатацию построенную на Московском шоссе Республиканскую клиническую больницу имени Семашко. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил во время заседания оперативного штаба.
Число зараженных коронавирусом в России достигло 1534, эпидемией охвачены уже 65 регионов страны. Скончались восемь человек. И вот еще два тревожных факта: во Франции от СOVID-19 умерла 16-летняя девушка без хронических болезней, а в США скончался младенец. Всего в мире коронавирусом заражены более 600 тысяч, умерли свыше 30 тысяч. Мы собрали картину того, что происходит в мире в самом конце марта.
В Перми нетрезвый мужчина напал на свою соседку из-за того, что у нее кричали дети. Женщина получила ножевые ранения в плечо и бедро. (Людей с нездоровой психикой, увы, вокруг немало. И вывести их из состояния равновесия может что угодно... прим. МГ.)
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