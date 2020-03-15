Италия: высокая смертность от коронавируса имеет связь с «почтенным возрастом» населения

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в интервью ответила на самые распространенные вопросы об эпидемии коронавируса.

В наибольшей степени мир обеспокоен одним вопросом, — когда же все это закончится? По словам Вуйнович, говорить о прохождении пика заболеваемости пока рано, хотя в Китае эпидемия уже пошла на спад.

По словам Вуйнович, сложно пока говорить о точных показателях смертности. Хотя среднее значение составляет около 3%, однако в той же Италии оно растет непредсказуемо высокими темпами.

Столь пугающую ситуацию в Италии представитель ВОЗ объяснила средним возрастом заболевших. Она напомнила, что новый вирус особенно опасен для пожилых людей, а итальянцы, как известно, одна из самых «старых» наций в Европе. Чем старше население, тем выше смертность.

Наибольшую опасность коронавируса сегодня представляет недостаток информации о нем и сложность диагностики на ранней стадии.

«Там, видимо, сразу заболело очень много людей, но как это случилось, непонятно, в настоящий момент ведутся исследования совместно с экспертами. Люди могли просто не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о том, куда с ними надо обращаться», — заявила Вуйнович, говоря об Италии.

Кроме того, пока нет данных о том, что у переболевшего человека появляется иммунитет к коронавирусу, поэтому не исключены случаи повторного заражения.

Напомним, число зараженных во всем мире превысило 156 тыс., из них более 21 тыс. случаев — в Италии, где скончались уже более 1,4 тыс. человек. Еще тревожные заголовки: