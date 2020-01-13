В Кургане: а подарки-то инвалидам были просроченные!

Курганскому обществу слепых на Новый год подарили просроченные продукты.

Как сообщает «Новый день», 26 декабря во время празднования Нового года в обществе инвалидов по зрению в Кургане участникам раздали продуктовые наборы, в которых были просроченные продукты. Их родственники обратили внимание на дату изготовления и рассказали в соцсетях, что незрячим людям подарили «просрочку».

Продукты пожертвовал на подарки обществу ИП Якимов А.В. Предприниматель Алексей Якимов пояснил, что подарки надлежало сформировать из качественных товаров, но возможно, на складе перепутали коробки. Он принес извинения общественной организации и подчеркнул, что проведет проверку, но если ошибка имела место, то она была ненамеренной.

В управлении соцзащиты Курганской области надеются, что виновник будет наказан.

Вообще, свинство, конечно! Пусть и нечаянное... Людям с инвалидностью и так нелегко жить в России:

Polit.ru

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