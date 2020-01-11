Социальные такси в Санкт-Петербурге не подходят для колясочников

Петербуржцы с инвалидностью сталкиваются с проблемами доступа к социальному такси. Конструктивные особенности автомобилей мешают перемещаться с коляски на сиденья в салоне.

О проблеме рассказал в соцсетях председатель профсоюза работников и сотрудников организаций социальной сферы Никита Сорокин. Активист опубликовал видео, на котором петербуржец Станислав Ясников не без проблем пытается проникнуть в салон машины. Ранее мужчина получил травму спины, его ноги не передвигаются, из-за чего он использует инвалидную коляску.

Такси присылают с высокой посадкой, объяснил Ясников. По его словам, такие машины присылают регулярно — через раз. Случается, что мужчина падает из-за неудачной погрузки в автосалон.

«Пожелание — чтобы такси были поудобнее», — добавил Ясников.

Активисты регулярно рассказывают о проблемах с доступной средой в Петербурге. Так, одиночные пикеты планируются 22 января у здания городского правительства.

Программа социального такси ставит целью поддержку людей с инвалидностью. Таким образом петербуржцы могут съездить к социально значимым объектам: больницам, аптекам и другим организациям и учреждениям. Часть стоимости оплачивается из городского бюджета.

Если говорить об отношении общества к инвалидам, то возникает вопрос: Как организованы службы социального такси в других городах, если в северной столице в этой службе не могут навести порядок? Да и вообще, во многих ли городах есть такое такси? В вашем городе, например, есть?

Еще о проблемах инвалидов — по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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