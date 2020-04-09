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В Казани умерла ограбленная по пути из магазина пенсионерка

По инф. sobesednik.ru   
09 Апреля 2020 г.
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4 апреля в Казани была ограблена 80-летняя пенсионерка. По дороге из магазина 32-летний ранее судимый мужчина нагнал женщину в подъезде, когда она возвращалась из универмага. Он отобрал у нее сумку, повалил женщину на землю и скрылся. (Мы рассказывали о том, что в России участились случаи ограбления беспомощных женщин, возвращающихся из магазина с продуктами... прим. МГ.)

В Казани от проблем с сердцем погибла ограбленная накануне пенсионерка

Пенсионерка самостоятельно обратилась в полицию. Участковый по камерам видеонаблюдения сразу смог опознать нападавшего, поскольку ранее он уже привлекался полицией за кражу кабеля, пишет «Вечерняя Казань».

Отмечается, что в сумке у пожилой женщины помимо продуктов был кошелек с 5 600 рублями.

Случай вызвал широкий резонанс в социальных сетях. В итоге на беду бабушки откликнулись волонтеры. Они начали приносить ей продукты домой. Но 7 апреля один из прибывших к пенсионерке волонтеров узнал, что женщина умерла из-за проблем с сердцем.

В социальных сетях в итоге просят привлечь грабителя по статье за убийство, но в МВД не видят именно такого состава преступления в произошедшем.

Для попавшей в такую беду пенсионерки произошедшее оказалось большим стрессом, а он в таком возрасте может сказаться на здоровье самым пагубным образом, увы... Горько и обидно от таких случаев. Надеемся, что грабитель будет наказан за свое злодеяние по полной, а волонтерам, не оставившим бабушку, большое человеческое спасибо!

  • Сводка происшествий на нашем сайте - по ссылке.

По инф. sobesednik.ru

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