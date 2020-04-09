Донести продукты из магазина до дома — та еще задача: могут отобрать!

В ряде регионов РФ фиксируются случаи нападения преступников на женщин, которые несут продукты из магазина.

Так, днем 4 апреля в Челябинске неизвестный напал на женщину у подъезда ее дома на Университетской набережной. На кадрах с камеры видно, что женщина с пакетом и двумя сумками подходит к подъезду, когда к ней подбегает злоумышленник в маске и пытается выхватить из рук сумку. Пострадавшая не отпускала свои вещи и в результате упала на асфальт. Грабитель тащит ее по асфальту, вырывает сумку и убегает. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж), но преступник пока не задержан.

Похожий случай произошел в Приангарье. В городе Шелехов 30-летний молодой человек подошел к 70-летней пенсионерке, которая вышла из продуктового магазина с покупками и предложил помочь донести пакет до дома. Когда доверчивая женщина отдала ему пакет, злоумышленник бросился бежать. Когда преступника задержали, он заявил, что в последний момент «пожалел бабушку» и, забрав себе лишь кошелек, кинул пакет с едой на асфальт. Подозреваемый в грабеже уже был судим за аналогичные преступления, уточнили в полиции Иркутской области.

В Петербурге на днях женщина пошла за покупками, но на выходе из магазина на нее напали преступники и, угрожая ножом, отобрали пакеты. А в Гатчине Ленобласти неизвестный напал на 49-летнюю женщину-бухгалтера на улице Изотова: преступник ударил ее по затылку так, что она потеряла сознание. А очнувшись, женщина обнаружила, что у нее украли деньги и пакет с продуктами. Ущерб — всего около 1600 рублей.

В Казани 4 апреля неизвестный напал на 80-летнюю пенсионерку на улице Файзи, когда женщина возвращалась из магазина с продуктами. К ней подбежал молодой человек и вырвал тележку с едой и кошельком. Ущерб составил более 6 тысяч рублей.

Участковый узнал преступника при просмотре видео с камер наблюдения. Полицейские назначили ему наказание, а пенсионерка спустя три дня после этого случая умерла.

Что тут можно сказать? Сейчас, когда ситуация в мире разворачивается ох как непросто, у многих людей начинает сдавать психика и возникают помыслы о преступлениях. Играет роль и подорожание продуктов, и отсутствие зарплат во время вынужденного карантина. Вот и получаем мы таких грабителей. И как бы дальше их не стало больше...

Сводка происшествий на нашем сайте по ссылке.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...