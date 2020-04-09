Донести продукты из магазина до дома — та еще задача: могут отобрать!

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В ряде регионов РФ фиксируются случаи нападения преступников на женщин, которые несут продукты из магазина.
Так, днем 4 апреля в Челябинске неизвестный напал на женщину у подъезда ее дома на Университетской набережной. На кадрах с камеры видно, что женщина с пакетом и двумя сумками подходит к подъезду, когда к ней подбегает злоумышленник в маске и пытается выхватить из рук сумку. Пострадавшая не отпускала свои вещи и в результате упала на асфальт. Грабитель тащит ее по асфальту, вырывает сумку и убегает. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж), но преступник пока не задержан.
Похожий случай произошел в Приангарье. В городе Шелехов 30-летний молодой человек подошел к 70-летней пенсионерке, которая вышла из продуктового магазина с покупками и предложил помочь донести пакет до дома. Когда доверчивая женщина отдала ему пакет, злоумышленник бросился бежать. Когда преступника задержали, он заявил, что в последний момент «пожалел бабушку» и, забрав себе лишь кошелек, кинул пакет с едой на асфальт. Подозреваемый в грабеже уже был судим за аналогичные преступления, уточнили в полиции Иркутской области.
В Петербурге на днях женщина пошла за покупками, но на выходе из магазина на нее напали преступники и, угрожая ножом, отобрали пакеты. А в Гатчине Ленобласти неизвестный напал на 49-летнюю женщину-бухгалтера на улице Изотова: преступник ударил ее по затылку так, что она потеряла сознание. А очнувшись, женщина обнаружила, что у нее украли деньги и пакет с продуктами. Ущерб — всего около 1600 рублей.
В Казани 4 апреля неизвестный напал на 80-летнюю пенсионерку на улице Файзи, когда женщина возвращалась из магазина с продуктами. К ней подбежал молодой человек и вырвал тележку с едой и кошельком. Ущерб составил более 6 тысяч рублей.
Участковый узнал преступника при просмотре видео с камер наблюдения. Полицейские назначили ему наказание, а пенсионерка спустя три дня после этого случая умерла.
Что тут можно сказать? Сейчас, когда ситуация в мире разворачивается ох как непросто, у многих людей начинает сдавать психика и возникают помыслы о преступлениях. Играет роль и подорожание продуктов, и отсутствие зарплат во время вынужденного карантина. Вот и получаем мы таких грабителей. И как бы дальше их не стало больше...
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Кафедральный собор Иоанна Богослова в Нью-Йорке — крупнейший готический собор в мире — будет переоборудован в госпиталь для заразившихся коронавирусом. Последний раз собор становился пристанищем для больных в годы Второй Мировой войны. Об этом сообщает издание The New York Times.
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«(…) 36-летняя Анастасия Васильева, глава независимого профсоюза „Альянс врачей“, в настоящий момент выступает против политики Кремля в области здравоохранения. Этому офтальмологу удалось объединить более 2 тыс. практикующих по всей стране, она осуждает методы борьбы с эпидемией со стороны властей. (…) Она продолжает свою деятельность по распространению масок, перчаток и респираторов среди медицинских учреждений. 2 апреля, когда она отправилась в Великий Новгород, к северо-западу от Москвы, ее арестовали. Освободили ее чуть менее, чем через 24 часа после того, как оштрафовали за несоблюдение карантинных мер», — передает Le Point.
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Знаете ли вы, что матрас, на котором вы спите, рекомендуется менять каждые 8-10 лет? За это время он теряет свою ортопедичность, плохо поддерживает позвоночник, накапливает пыль и грязь. Подушку же необходимо менять и того чаще – это зависит от наполнителя, но многие терапевты дают рекомендации обновлять подушки каждые два года, не дожидаясь признаков изнашивания. Если вы вдруг осознали, что качество вашего сна ухудшилось, скорее всего, пора менять подушку или матрас.
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