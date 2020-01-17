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В Индонезии ушли под воду два острова. Глобальное потепление виновато!
По инф. rosbalt.ru   
17 Января 2020 г.
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В Индонезии полностью ушли под воду необитаемые острова Бетет и Гундул в провинции Южная Суматра. На одном из островов располагался национальный заповедник, признанный ЮНЕСКО. (Увы, но это только первые последствия глобального потепления, которое охватило уже всю планету. И неизвестно, чем все обернется... прим. МГ.)

В Индонезии из-за глобального потепления ушли под воду два необитаемых острова

Сейчас высота воды над островами составляет от одного до трех метров. Причиной стало повышение уровня моря в результате глобального потепления, пишет издание The Straits Times.

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В ближайшее время под воду уйдут еще четыре близлежащих острова, причем один из них, Салах Намао, пока еще является обитаемым. Сейчас он находится на уровне двух метров над поверхностью воды.

Ранее СМИ сообщали о рекордно высоких температурах Мирового океана за всю историю наблюдений.

По инф. rosbalt.ru

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