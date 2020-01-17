В Индонезии ушли под воду два острова. Глобальное потепление виновато!

В Индонезии полностью ушли под воду необитаемые острова Бетет и Гундул в провинции Южная Суматра. На одном из островов располагался национальный заповедник, признанный ЮНЕСКО. (Увы, но это только первые последствия глобального потепления, которое охватило уже всю планету. И неизвестно, чем все обернется... прим. МГ.)

Сейчас высота воды над островами составляет от одного до трех метров. Причиной стало повышение уровня моря в результате глобального потепления, пишет издание The Straits Times.

По теме: Минувшее десятилетие стало рекордно теплым на Земле за всю историю наблюдений, а 2019 год продолжил череду температурных рекордов, уступив лишь 2016 году.

В России по сравнению с другими странами теплеет в 2,5 раза быстрее. Климатолог Андрей Киселев объяснил, что это связано с тем, что Россия целиком находится в единственном поясе, где площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности. Другие заголовки о климатических сюрпризах в мире - по ссылке. Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

В ближайшее время под воду уйдут еще четыре близлежащих острова, причем один из них, Салах Намао, пока еще является обитаемым. Сейчас он находится на уровне двух метров над поверхностью воды.

Ранее СМИ сообщали о рекордно высоких температурах Мирового океана за всю историю наблюдений.

По инф. rosbalt.ru

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