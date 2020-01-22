В Иерусалиме не забыли блокадников Ленинграда — здесь им откроют памятник

Отмечать годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады, которую празднуют 27 января, будут не только в Петербурге. В Израиле в этот день откроют памятник блокадникам — его поставили в сквере Сакер в Иерусалиме рядом с парламентом страны.

Спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров вместе с губернатором Александром Бегловым уже приехали на Святую Землю — их визит в Израиль специально был приурочен к этой дате. Ожидается, что открывать мемориал будет и Президент России Владимир Путин: он тоже посетит Израиль, чтобы участвовать в мероприятиях Дня памяти жертв холокоста, который также отмечается 27 января — в этот день в 1945 году советские войска освободили концлагерь Освенцим.

Сейчас в Израиле живёт около 1500 блокадников — именно им принадлежит идея установки мемориала в Иерусалиме. Памятник представляет собой стелу высотой около 9 метров, верхняя часть которой имитирует пламя. Поэтому обелиск назвали «Свеча памяти». На нём изображены символы Ленинграда и Израиля, а также силуэты погибших во время холокоста и блокады. Важная часть монумента — капсула с землёй с Пискарёвского кладбища.

В программе визита Вячеслава Макарова запланированы встречи с блокадниками, живущими в Израиле.

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По инф. pnp.ru

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