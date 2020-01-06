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В Петербурге появится памятник второй маме детишек блокады

По инф. rosbalt.ru   
06 Января 2020 г.
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В Петербурге будет установлен памятник жительнице Киргизии Токтогон Алтыбасаровой из села Ак-Булак, которая в годы войны приютила 150 детей из блокадного Ленинграда(Благородная инициатива, согласитесь? Ведь история этой женщины – это настоящее доказательство существования в этом мире наивысшей доброты и человечности. - прим. МГ.)

В Петербурге появится памятник второй маме детишек блокады

По данным издания «Турмуш», инициаторами выступили мэрия города Санкт-Петербург и общественные организации. Установка памятника будет приурочена к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

По словам российского поэта Михаила Синельникова, он был рад получить из Петербурга такое сообщение.

«Меня трогают напоминания о том, что народы тогдашней большой страны были все же одной большой семьей. Все-таки я родился в семье, пережившей блокаду и позже, после моего рождения оказавшейся в Средней Азии. И там я нередко встречал многих светловолосых и сероглазых или голубоглазых подростков, приемных детей в местных семьях», — пишет Синельников.

А вот несколько фактов о событиях того времени и Токтогон Алтыбасаровой:

  • В Советском Союзе в начальный период войны в Киргизию было эвакуировано более 140 тысяч человек. Из них 16 тысяч приехали из блокадного Ленинграда.
  • Токтогон было 16 лет, когда началась война и ее, как самую грамотную, назначили председателем сельсовета в Курменты. Никто не смотрел на ее возраст, с нее спрашивали план по сдаче фронту хлеба, овощей, мяса. А когда в 1942 году привезли первых детей, эвакуированных из Ленинграда, она вместе с врачами на глаз пыталась определить возраст и придумать имя, фамилию детям. Многие не могли ходить, были опухшими от голода, с тоненькими шеями и большими глазами от страха. Токтогон Алтыбасарова заходила к сельчанам и рассказывала о несчастных крохах и о том, что довелось им пережить. И люди несли детям молоко, кумыс, кислый сыр курут, овощи – порой, последнее, что было в доме. Сразу малышам нельзя было давать много есть, и Токтогон собственноручно отпаивала их молоком по 2-3 чайные ложки в час. Глядя на оголодавших, оставшихся без родителей детей выскакивала на улицу, ревела от бессилия и жалости, потом вытирала слезы, возвращалась и продолжала кормить.
  • Жизнь детей-блокадников сложилась по-разному: кто-то вернулся в Ленинград, кто-то остался в Киргизии, кто-то уехал в другие республики Советского Союза. А Токтогон Алтыбасарова всю жизнь получала письма от своих воспитанников и всегда их ждала.
  • Вместе с мужем-фронтовиком Токтогон также воспитала восемь своих детей. У нее осталось 23 внука и 13 правнуков. Токтогон ушла из жизни в 2015 году. Ей было 89 лет.

Памятник изготовят в городе Томск. Другой информации о том, где он будет установлен, пока нет.

По инф. rosbalt.ru

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