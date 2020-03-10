В Египте вновь открыли доступ в пирамиду Джосера. Она считается самой древней

После длительных реставрационных работ вновь открылась для публики самая древняя из египетских пирамид — пирамида фараона Джосера в некрополе Саккара, примерно в 30 километрах к югу от Каира.

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Пирамида первого фараона третьей династии была возведена около 2680 г. до н. э. и стала первым подобным погребальным сооружением в истории Египта. До нее для фараонов воздвигали сравнительно невысокие прямоугольные в плане гробницы (известные в археологии под арабским названием «мастаба»), под которыми скрывался ход, ведущий в подземную погребальную камеру.

Создателем первой пирамиды стал высокопоставленный придворный Имхотеп, предложивший построить над мастабой еще несколько мастаб меньшего размера, расположив их одну над другой. В результате возникла ступенчатая пирамида из шести ярусов. Первоначально ее высота достигала 62 метров, современная высота пирамиды Джосера составляет 58 метров, а размер основания — 121 на 109 метров.

Под пирамидой скрывает сеть подземных тоннелей, ведущая в погребальную камеру, где установлен массивный саркофаг из розового гранита. Останков фараона и каких-либо значимых археологических находок там обнаружена не было, так как пирамида Джосера была разграблена еще в древности.

Polit.ru

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