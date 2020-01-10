Неожиданное путешествие: что такое горящие туры, их плюсы и нюансы

Горящие туры или путевки. Такие предложения имелись и очень давно, еще в период существования Советского Союза, можно найти их и сейчас. Горящие туры отличает низкая стоимость, продавец путевки при этом по определенным причинам стремится уже не нажиться на путешественнике, а выручить обратно хотя бы часть своих вложенных средств.

Горящие туры покупают люди в разных городах. Например, можно приобрести горящие туры из Москвы. Почему путевки «горят», причин может быть несколько. Одна из них – туроператор организовал слишком много поездок и не на все из них вовремя нашлись желающие. Другая причина – в стране, куда организован тур, произошел какой-то природный катаклизм, случились другие неблагоприятные события и т.д. Естественно, от путевок люди массово начинают отказываться, и туры могут вернуться в продажу уже по более низкой цене. Но не будем говорить о грустном, все-таки в основном горящие туры – это не все по плану реализованные путевки, только и всего. И значит, можно рассмотреть такое предложение и отправиться в путешествие по приемлемой и завидной для многих стоимости.

Кроме привлекательной цены, среди плюсов горящих туров – использование системы «Фортуна». Здесь речь идет о скидках не на билеты, а на проживание в отеле. При таком предложении туроператор оговаривает с клиентом курорт, категорию отеля, тип питания и ряд других нюансов. А вот названием отеля будет известно путешественнику не сразу, он узнает об этом лишь по прибытии на отдых. Еще очевидным преимуществом горящих туров является большой выбор стран (это не только, как некоторые полагают, Египет или Турция). Таким образом, если перспектива мобильно собраться не смущает, можно осуществить буквально путешествие мечты.

Имеются у горящих путевок и свои нюансы. Например, человеку времени на раздумья ехать или не ехать практически не остается. Взвешенный ответ, отправиться ли в путешествие, должен быть готов буквально в считанные часы.

Отдых по горящим турам предполагается часто непродолжительный – от 7 до 10 ночей. И поэтому получать удовольствие, расслабляться и релаксировать нужно уметь сразу.

При покупке горящего тура стоит соблюдать осторожность. О продавце – организаторе путешествия стоит узнать как можно больше информации. Очень низкая цена предложения, неясная деятельность турфирмы и мало кому известное ее название – повод отказаться от, казалось бы, заманчивой перспективы недорого отдохнуть. В турсфере, как и везде, хватает мошенников.

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