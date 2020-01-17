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Что взять в путешествие? Проверяем самое важное!
Ксения ДАВЫДОВА   
17 Января 2020 г.
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Что взять в путешествие? Проверяем самое важное!

В этой статье мы не будем говорить о том, какую одежду взять девушке в отпуск. Вы можете купить футболку и шорты и в таком виде отправляться наслаждаться другими странами. Брать весь гардероб или минимум - зависит от цели поездки. Но есть вещи, без которых вы пропадете.

"Трио", без которого - никуда

Вне зависимости от того, куда вы планируете свое путешествие, существует три вещи, без которых вам никак не обойтись.

  1. Во-первых, это деньги.
  2. Во-вторых, это паспорт и другие документы, такие как жд билеты, к примеру.
  3. В-третьих, это телефон (желательно с зарядкой). Впрочем, без мобильного телефона вполне можно обойтись, если у вас достаточно много денег.

Итак, немного подробнее о документах, которые нужно взять в дорогу. Кроме обычного паспорта, если вы выезжаете за границу, вам может понадобится загранпаспорт. Если вы едете не автостопом, то вам, разумеется, нужно не забыть взять билеты на поезд или самолет. К слову, купить билет на поезд можно здесь.

Вопрос о том, сколько нужно брать денег, следует решить заранее (лучше взять "кэш" с запасом: вдруг вы спонтанно решите купить жд билет и съездить в близлежащий городок?). Кроме того, деньги можно взять в разной валюте и в разной форме (дорожные чеки, банковские карты, наличные). В этом пункте единственное, что можно посоветовать точно, это не брать много наличных денег. Пусть в наличных будет самая минимальная сумма. Остальные деньги лучше пусть лежат на карточке.

Что взять в путешествие? Проверяем самое важное!

Что ещё нельзя забывать?

В дальнюю дорогу, кроме того, необходимо взять первые предметы гигиены. Это зубная щетка, зубная паста, мыло, одноразовый шампунь, влажные салфетки, туалетная бумага. Все эти вещи нужно сложить в отдельную герметичную сумочку или пакет. Помните, что в самолете из-за перепада давления, шампунь может потечь. В дороге бывают очень нужны носовые платки и полотенца.

Другой важный пункт сбора вещей - это походная аптечка. Если у вас есть хронические болезни, то позаботьтесь о том, чтобы с этим не было проблем вдали от дома. Возьмите все необходимые лекарства. Кроме того, есть стандартный набор медицинских средств, которые пригодятся любому человеку. Это: антисептическое средство, медицинская вата, бинт, активированный уголь, таблетки для снятия жара, средство от насекомых.

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