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Что взять в путешествие? Проверяем самое важное!
|Ксения ДАВЫДОВА
|17 Января 2020 г.
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В этой статье мы не будем говорить о том, какую одежду взять девушке в отпуск. Вы можете купить футболку и шорты и в таком виде отправляться наслаждаться другими странами. Брать весь гардероб или минимум - зависит от цели поездки. Но есть вещи, без которых вы пропадете.
"Трио", без которого - никуда
Вне зависимости от того, куда вы планируете свое путешествие, существует три вещи, без которых вам никак не обойтись.
Итак, немного подробнее о документах, которые нужно взять в дорогу. Кроме обычного паспорта, если вы выезжаете за границу, вам может понадобится загранпаспорт. Если вы едете не автостопом, то вам, разумеется, нужно не забыть взять билеты на поезд или самолет. К слову, купить билет на поезд можно здесь.
Вопрос о том, сколько нужно брать денег, следует решить заранее (лучше взять "кэш" с запасом: вдруг вы спонтанно решите купить жд билет и съездить в близлежащий городок?). Кроме того, деньги можно взять в разной валюте и в разной форме (дорожные чеки, банковские карты, наличные). В этом пункте единственное, что можно посоветовать точно, это не брать много наличных денег. Пусть в наличных будет самая минимальная сумма. Остальные деньги лучше пусть лежат на карточке.
Что ещё нельзя забывать?
В дальнюю дорогу, кроме того, необходимо взять первые предметы гигиены. Это зубная щетка, зубная паста, мыло, одноразовый шампунь, влажные салфетки, туалетная бумага. Все эти вещи нужно сложить в отдельную герметичную сумочку или пакет. Помните, что в самолете из-за перепада давления, шампунь может потечь. В дороге бывают очень нужны носовые платки и полотенца.
Другой важный пункт сбора вещей - это походная аптечка. Если у вас есть хронические болезни, то позаботьтесь о том, чтобы с этим не было проблем вдали от дома. Возьмите все необходимые лекарства. Кроме того, есть стандартный набор медицинских средств, которые пригодятся любому человеку. Это: антисептическое средство, медицинская вата, бинт, активированный уголь, таблетки для снятия жара, средство от насекомых.
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