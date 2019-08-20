В ЕГЭ-2020 внесут изменения. Уже известно — какие. Ссылочку внукам киньте!

В 2020 году в Единый государственный экзамен по нескольким предметам будут внесены изменения. Например, в ЕГЭ по русскому языку поменяют критерии оценки заданий, а в ЕГЭ по физике школьников не будут ограничивать в количестве правильных ответов.

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Об этом стало известно из материалов на сайте Федерального института педагогических измерений проектов контрольно-измерительных материалов. На соответствующие изменения обратила внимание «Российская газета». Издание называет эти нововведения «минимальными».

В этом году в 24-м задании ЕГЭ по физике, проверявшем знания по астрофизике, нужно было выбрать два правильных варианта. Теперь же школьников не ограничивают в числе правильных вариантов. Также внесены изменения и в ЕГЭ по обществознанию.

В пункте 28 задание детализировано. В плане, который должен составить школьник, количество подпунктов каждого пункта должно быть не менее трех, если это не будет противоречить общественным наукам. А в 29-м задании школьнику предлагают вместо мини-сочинения только сформулировать мысль автора высказывания и раскрыть ее.

В ЕГЭ по русскому языку, истории и географии поменяют критерии оценки заданий. В экзамене по китайскому языку изменены форматы задания в разделе «аудирование», сокращено число заданий в разделе «чтение» в пользу увеличения в разделе «письмо».

По инф. rosbalt.ru

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