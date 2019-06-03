Эксперт: ЕГЭ страшен, но не так значим

Сдача единого госэкзамена приводит к сильнейшим стрессам школьников, считает кандидат педагогических наук, доцент факультета психологии СПбГУ Ирина Писаренко. Как заявила эксперт, в итоге, даже отличники, перенервничав, могут получить плохие оценки.

«На мой взгляд, при ситуации, когда у нас строится вариативное образование, не должно быть единого срока сдачи ЕГЭ. Ребенок должен иметь возможность сдать аттестационный экзамен в любой период, когда это ему удобно. То есть, может, сразу после школы, или через месяц после школы, если у него какие-то жизненные обстоятельства, или должен иметь право сдать досрочно. Здесь основное нагнетание ситуации заключается в том, что вот „единственный день“, „единственный раз“, а если выгнали или ты попался, то только через два года… Вот такая концентрация значимости этого акта слишком высокая. Поэтому естественно, что дети идут на этот экзамен, как на эшафот, а родители их еще и пинают», — сказала педагог.

По мнению Ирины Писаренко, нельзя «накачивать» детей и придавать ЕГЭ сверхзначимость.

«Я хотела бы, пользуясь случаем, обратиться к родителям: ничего страшного не происходит, если ребенок как-то хуже сдал или не сдал. В конце концов, здоровье детей дороже, чем весь этот стресс, который дети испытывают», — подчеркнула психолог.

Ирина Писаренко уверена, что итоги ЕГЭ не показывают настоящего уровня знаний.

«С учетом того, что современные дети сейчас вообще плохо несут психологическую нагрузку — у них очень мало событий, которые могли бы тренировать их психологическую систему, — поэтому ЕГЭ, конечно, выступает таким стрессогенным фактором. Везде, где есть такой ситуативный элемент, когда человек может в разных обстоятельствах выдать разную психофизиологическую реакцию, естественно, мы не сможем проверить, и я думаю, мы не проверяем реальный уровень знаний детей с помощью такого стрессогенного акта. Поэтому, наверно, стоит как-то по-другому сформировать эти аттестационные процедуры, чтобы ребенок мог реально в спокойной обстановке показать уровень своих знаний», — сказала эксперт.

Возможно, сам ЕГЭ действительно не так страшен, как кажется. Дело в том, что детей уж очень им пугают и зажимают в тиски. Совершенно не укладывающаяся в голове история произошла в Чувашии, где во время единого госэкзамена по математике выпускнице стало плохо. Подоспевшие врачи не успели ей помочь, она скончалась. Эта девочка страдала врожденным пороком сердца, стресса она не выдержала. Пугает, что волна ЕГЭ только началась, а уже произошёл такой случай. Конечно, сдать экзамен и набрать солидное количество баллов -\— это здорово. Но если не получилось, то ничего страшного, жизнь на этом не заканчивается. А ваши внуки не сильно озабочены проблемой со сдачей выпускных экзаменов? Поинтересуйтесь-ка в семьях своих детей.



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По инф. rosbalt.ru

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