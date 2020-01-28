В Бразилии наводнение унесло жизни полсотни человек

Власти Бразилии сообщили, что число жертв наводнений в бразильских штатах Минас-Жерайс и Эспириту-Санту составило 53 человека, сообщают власти Бразилии.

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По информации управления гражданской обороны, в штате Минас-Жерайс зафиксированы 44 жертвы наводнений, в Эспириту-Санту девять. Еще 19 человек считаются пропавшими без вести, передает РИА «Новости».

В 99 городах региона введен режим ЧС, поскольку вызвавшие паводок ливни продолжаются. Более 20 тыс. человек покинули свои дома из-за наводнений, оползней и селей.

По данным метеорологов, 24 января в столице штата Минас-Жейрас городе Белу-Оризонти выпало рекордное за 110 лет количество осадков — 171,8 мм.

Напомним, природные катаклизмы остаются одной из главных угроз для нормальной жизни людей - а иной раз приводят к нешуточным разрушениям и жертвам (вспомним сибирские паводки лета этого года!). На будущее ученые дают и вовсе неутешительные прогнозы: к 2050 году природные катаклизмы могут происходить ежегодно.

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По инф. rosbalt.ru

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