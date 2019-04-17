Красноярск: драчунья-"англичанка" уволена из школы

В Красноярске уволена учительница английского языка, ударившая двух восьмиклассниц во время урока.

Как сообщила журналистам и. о. директора школы № 151 Ирина Боринских, школа сразу уведомила полицию, сообщила о произошедшем в главное управления образования города, поставила в известность родителей. По результатам служебного расследования педагога уволили, передает ТАСС.

Проверки ведут полиция и СК РФ.

Ранее ТВК опубликовала запись, где видно, как учительница английского языка после короткой словесной перепалки взяла девушку за волосы и ударила головой об парту. Школьница получила сотрясение мозга. Другую ученицу женщина ударила по лицу, и у девушки остался синяк под глазом.

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Напомним, что в последнее время общество переживает как минимум несколько школьных скандалов, ставших достоянием гласности. Вот лишь некоторые из них:

Все эти истории - о том, что многие школы в России перестали быть "зоной безопасности", туда проникли все болезни нашего общества: жестокость и равнодушие, эмоциональная глухота, социальное расслоение в самом хамском понимании... Поэтому (и только поэтому) многие родители вынуждены прибегать к помощи общественного мнения, делая достоянием гласности неприятные школьные истории.

По инф. rosbalt.ru

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