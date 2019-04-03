"Мальчишки довели": педагог намеренно нанес ученику ожог утюгом

В Землянске Воронежской области учитель намеренно нанес ребенку ожог утюгом.

Как рассказала «Моё Online» мама пострадавшего мальчика, 20 марта учитель технологии обжег утюгом 12-летнего ученика. «Вынул шнур утюга из розетки, подошел к моему сыну, приложил к спине и спустил пар», — сообщила женщина. По ее словам, судебно-медицинская экспертиза показала, что мальчик получил ожоги 1-2 степени.

По словам матери, полиция хочет квалифицировать произошедшее по административной статье «Побои», но женщина считает, что тут усматривается уголовная статья «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Директор Землянской школы Валерий Синягин признал, что такой случай был. «Учитель этот в нашей школе проработал больше 35 лет, в тот день, как он говорит, мальчишки „довели“ его своим поведением, вот и „сдали“ нервы», — прокомментировал директор. По его словам, учитель тот же день он написал заявление об уходе.

Напомним, что в последнее время общество переживает как минимум несколько школьных скандалов, ставших достоянием гласности. Вот лишь некоторые из них:

Все эти истории - о том, что многие школы в России перестали быть "зоной безопасности", туда проникли все болезни нашего общества: жестокость и равнодушие, эмоциональная глухота, социальное расслоение в самом хамском понимании... Поэтому (и только поэтому) многие родители вынуждены прибегать к помощи общественного мнения, делая достоянием гласности неприятные школьные истории.

По инф. rosbalt.ru

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