В Англии кошка вернулась домой спустя 11 лет скитаний

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
В Великобритании кошка вернулась домой спустя 11 лет. Мисси жила в Бирмингеме вместе с хозяйкой. Однажды животное выбежало из машины, когда владелица вышла в магазин. С тех пор хозяйка ее не видела. Она искала питомца, но безуспешно.
На днях один их местных жителей увидел на помойке кошку, начал ее подкармливать, а после поделился этой историей со своей матерью. Женщина решила найти животному дом. Она отвезла его в спасательный центр в Саттон-Колдфилде, где специалисты обнаружили у кошки микрочип, по которому нашли хозяйку.
«Я никогда не переставала думать о Мисси. Ведь мы никогда так просто не забываем о своих питомцах - они для нас незаменимы», - сказала хозяйка кошки после эмоционального воссоединения с Мисси.
Еще о счастливых историях про животных и их хозяев:
В Великобритании кошка вернулась домой спустя 11 лет. Мисси жила в Бирмингеме вместе с хозяйкой. Однажды животное выбежало из машины, когда владелица вышла в магазин. С тех пор хозяйка ее не видела. Она искала питомца, но безуспешно.
В Интернете появилась новая схема мошенничества, которая условно названа «Белый кролик» по аналогии со сказкой «Алиса в Стране чудес». Все начинается с того, что мошенники просят пройти опрос от имени известных блогеров или с помощью поддельных рекламных роликов.
По прошествии времени после ухода близкого человека из жизни перед родными встает вопрос о благоустройстве места захоронения, конкретно в установке постоянного памятника. Ориентиров здесь много: это предпочтения в материале, в размерах, формах, других параметрах изделия, а также финансовые возможности заказчиков. Чтобы сэкономить на памятнике, существует несколько советов.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги Великой Отечественной войны, ответил на вопрос о потенциальной мировой войне фразой: «Мы повторим». Отрывок интервью опубликован на странице агентства ТАСС в YouTube.
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В Весьегонском районе Тверской области семилетняя девочка ушла на прогулку 8 марта и не вернулась домой. Её тело спустя сутки нашли в реке. (Страшная история, что ни говори... и от этого еще тревожнее за своих внуков. - прим. МГ.)
Следователи начали проверку по факту смерти начальника отдела УМВД по контролю за оборотом наркотиков в Ненецком автономном округе (НАО) Евгения Солоновича. Тело полицейского наши в его же доме, сообщается со ссылкой на управление Следственного комитета по Архангельской области и НАО.
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