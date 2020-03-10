В Англии кошка вернулась домой спустя 11 лет скитаний

В Великобритании кошка вернулась домой спустя 11 лет. Мисси жила в Бирмингеме вместе с хозяйкой. Однажды животное выбежало из машины, когда владелица вышла в магазин. С тех пор хозяйка ее не видела. Она искала питомца, но безуспешно.

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На днях один их местных жителей увидел на помойке кошку, начал ее подкармливать, а после поделился этой историей со своей матерью. Женщина решила найти животному дом. Она отвезла его в спасательный центр в Саттон-Колдфилде, где специалисты обнаружили у кошки микрочип, по которому нашли хозяйку.

«Я никогда не переставала думать о Мисси. Ведь мы никогда так просто не забываем о своих питомцах - они для нас незаменимы», - сказала хозяйка кошки после эмоционального воссоединения с Мисси.

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По инф. rosbalt.ru

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