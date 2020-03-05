В Приморье пенсионерка нашла потерянного пять лет назад пса

Уголовное дело о краже возбуждено в отношении 65-летнего жителя города Артема Приморского края. Мужчина подозревается в том, что в марте 2015 года похитил собаку породы русский спаниель.

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Мужчину привлекли к ответственности в рамках другого дела — о жестоком обращении с животными. В соцсетях была опубликована петиция в адрес прокуратуры, в которой авторы просили закрыть «концлагерь для животных» на улице Солнечной, принадлежащий местному жителю, в котором вот уже несколько лет убивают и разделывают на мясо собак.

И вот 68-летняя жительница Артема, увидев сюжет, опознала свою собаку, похищенную еще в 2015 году. В присутствии специалистов следственно-оперативной группы городского отдела внутренних дел пес по кличке Бим признал хозяйку. Он радостно вилял хвостом и кружил около пенсионерки, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Хозяин частного домовладения признался в совершении кражи. Спаниеля, по словам злоумышленника, он привел домой и подарил своей дочери.

Бим вернулся домой. Расследование уголовного дела продолжается.

Иначе как чудом такую историю и не назовешь. Здорово, когда домашние любимцы возвращаются к своим хозяевам, пусть для этого порой и требуются годы.

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