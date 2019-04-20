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Заживо похороненная собака вернулась к хозяевам
По инф. rosbalt.ru   
20 Апреля 2019 г.
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В Приморском крае нашли живой собаку, которую хозяева сочли умершей и похоронили. Животное самостоятельно выбралось из-под земли, рассказали очевидцы в Instagram.

Заживо похороненная собака вернулась к хозяевам

Собаку отвезли в клинику, затем передали в приют в Уссурийске. Через два дня нашлись хозяева. Они рассказали, что когда пес заболел и потерял сознание, они подумали, что он умер, положили в мешок и закопали на пустыре.

Заживо похороненная живая собака пришла в себя и смогла выбраться.

Хозяева забрали пса и пожертвовали приюту 5 тысяч рублей. Ветеринары предупредили, что собака пожилая (18 лет), не здорова, ей нужно ставить уколы и капельницы.

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Такой истории собаки ещё у нас не было. 18 лет,собака Дик пережил смерть двух своих хозяек, терялся, его сбивала машина и последнее я надеюсь приключение у него самое печальное, он умер ... и его похоронили, благо что только присыпали землёй и он смог выбраться из мешка, понимаю что этот факт вызовет бурю эмоций, не надо осуждать, Дик очень дорог людям как память о маме и сестре, получилось что получилось... При встречи были слёзы, сбивчивый рассказ о судьбе собаки. И благодарность ни только на словах, женщины пожертвовали приюту пять тысяч рублей и пожелали здоровья, спасибо большое и за то и за другое! Вот такая судьба у Дика с улицы Кирова. #приютбездомныхживотных #откройсвоесердце #собакин #собакаулыбака #щеночек #собакабарабака #домашниеживотные #собакадруг #собакен #собакевич #щенок #собакамоя #собакалучшийдругчеловека #лучшийдругчеловека #лучшийдруг #дог #собакадругчеловека #домашнийлюбимец #щеночки #собакилучшелюдей #домашниелюбимцы #собаки #собакой #собакалюбимая #собакакусака #собака #домашнееживотное #домашниепитомцы #домашнийпитомец

Публикация от ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ (@irina.mudrova_open_your_hearts)

По инф. rosbalt.ru

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