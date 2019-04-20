Заживо похороненная собака вернулась к хозяевам

В Приморском крае нашли живой собаку, которую хозяева сочли умершей и похоронили. Животное самостоятельно выбралось из-под земли, рассказали очевидцы в Instagram.

Собаку отвезли в клинику, затем передали в приют в Уссурийске. Через два дня нашлись хозяева. Они рассказали, что когда пес заболел и потерял сознание, они подумали, что он умер, положили в мешок и закопали на пустыре.

Заживо похороненная живая собака пришла в себя и смогла выбраться.

Хозяева забрали пса и пожертвовали приюту 5 тысяч рублей. Ветеринары предупредили, что собака пожилая (18 лет), не здорова, ей нужно ставить уколы и капельницы.

Еще новости из жизни животных

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ