В африканском Лимпопо львы загрызли 21-летнюю девушку

Львы загрызли 21-летнюю работницу в охотничьем заказнике в южноафриканском городе Бела-Бела, провинция Лимпопо. Как сообщает Daily Mail, девушка по какой-то причине зашла к ним в вольер.

Ее громкие крики услышали сотрудники парка. Они прибежали на место нападения, оказали ей медицинскую помощь, но спасти ее жизнь не смогли.

Полиция начала расследование. Представители заказника не уточнили судьбу львов.

Увы, но люди не редко становятся жертвами хищных животных, они нападают, потому что так устроены. Причем трагедия может случиться необязательно в заказнике, а даже в простом контактном зоопарке. Так и вышло в Екатеринбурге, где енот укусил за ногу 8-летнюю девочку. Или, скажем, история из зоопарка Дублина, где тигр попытался напасть на мальчика, когда он позировал для фото. Хорошо, что между хищником и малышом было стекло. А в Карелии во время выступления в цирке медведь неожиданно напал на своего дрессировщика. Он повалил его на землю и попытался укусить. Зверя угомонили электрошокером. Но бывают и совсем другие случаи, когда звери помогают людям, так, например, в Индонезии орангутанг подал руку человеку, чтобы достать его из реки, кишащей змеями.

По инф. rosbalt.ru

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