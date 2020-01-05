Енот в контактном зоопарке покусал девочку

Посетителей контактного зоопарка в Екатеринбурге атаковал енот.

Как пишет E1.RU, зверек укусил за ногу восьмилетнюю девочку, а затем вцепился в женщину-инструктора. Среди посетителей началась паника, трое инструкторов бросились на помощь коллеге.

«Вокруг нас было полно енотов, но за ними уже никто не следил», — отметила сестра пострадавшей девочки.

От укусов у школьницы опухла нога. Ее родители готовы были обратиться с жалобой в прокуратуру. Но позже пришло известие: инцидент урегулирован.

Девочке, которую 3 декабря в контактном зоопарке покусал молодой енот, оплатит лечение директор этого зоопарка. Об этом журналистам сообщила ее старшая сестра Вероника.

— Спасибо за помощь, конфликт решили. С нами связался директор, пообещал вернуть деньги и оплатить лечение, — сообщила Вероника.

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