Украина и Беларусь обогнали Россию по росту минимальных зарплат

Темпы роста минимальных зарплат в Белоруссии и на Украине оказались существенно выше в долларовом эквиваленте, чем в России. Сопоставление отражено в подготовленном экспертами Picodi рейтинге стран, жители которых получают самую низкую и самую высокую минимальную зарплату. (Что интересно скажут по этому поводу российские чиновники? - прим. МГ.)

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Специалисты исследовали 54 страны, и Россия оказалась в рейтинге на 29-й позиции, — с 2020 года минимальные зарплаты в стране выросли на 7,5% до $166.

При этом в Белоруссии показатель подскочил с начала текущего года сразу на 13,6% (до $156), а на Украине — на 13,2% ($157).

Напомним также, что с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России был повышен на 850 рублей и достиг 12 тыс. 130 рублей в месяц. Таким образом, он стал равен прожиточному минимуму за II квартал 2019 года.

Тем временем секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов убежден, что система расчета минимального размера оплаты труда в России устарела.

На его взгляд, «методика исчисления самого прожиточного минимума трудоспособного человека, которая действует в России с 2013 года, не отвечает современным реалиям, и, в частности, росту тарифов и стоимости услуг».

Более того, «величина минимального потребительского бюджета (МПБ) должна составлять не менее 40 тысяч рублей», полагает Соколов, чье мнение приводится на сайте ФНПР.

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По инф. rosbalt.ru

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