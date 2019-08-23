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Удар молнии оказался роковым для четырех туристов
По инф. rosbalt.ru   
23 Августа 2019 г.
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Страшная гроза застала группу туристов в польских горах Татрах, погибли четыре человека и около 30 были ранены.

Удар молнии оказался роковым для четырех туристов в Польше

Как сообщает Tvn24, молния убила троих взрослых и 12-летнего мальчика на горе Гевонт, ребенок скончался во время попыток его реанимировать.

По словам спасателей, местом притяжения электрического разряда мог стать установленный на горе металлический крест, а также цепи-ограждения.

Свои соболезнования семьям погибших выразил президент Польши Анджей Дуда, отметивший, что такой грозы не было в регионе долгие годы.

«Ужасная гроза в Татрах. Говорят, что таких молний над горами не было уже несколько десятилетий. Много туристов пострадало», — написал он в Twitter.

Очевидцы сообщают, что гроза началась внезапно после солнечной погоды, поэтому туристы оказались захвачены врасплох в опасном месте на вершине горы.

Прямо мистика прозвучала в погодных явлениях – было солнце и сразу гроза, и молния – загадочная и красивейшая, которая прицельно прошлась по людям. Задумаешься поневоле над превратностями судьбы: если бы не крест на вершине, если бы и не вообще этот поход по горам... А некоторые люди и вовсе верят, что молнии – это энергетические объекты из потустороннего мира, которые ввергаются в наш, чтобы иногда пошалить, а иногда и наказать-убить. В любом случае людей очень жалко, и веря или не веря в образность и наказующее движение молнии, стоит все-таки стараться беречься от подобной стихии реальными мерами.

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По инф. rosbalt.ru

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