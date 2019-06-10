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Удар молнии стал роковым для мужчины и его лошади
По инф. rosbalt.ru   
10 Июня 2019 г.
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Молния убила мужчину и лошадь в украинском селе в Ровенской области. По данным ТСН, гроза началась, когда мужчина работал в поле. Он сел на повозку и отправился домой, но добраться до дома не успел.

Удар молнии стал роковым для мужчины и его лошади

Молния сразила телегу. Мужчина и его лошадь скончались на месте. Свидетелем трагедии стал его зять, который ехал впереди повозки.

Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть украинца.

По инф. rosbalt.ru

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