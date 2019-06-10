Удар молнии стал роковым для мужчины и его лошади

Молния убила мужчину и лошадь в украинском селе в Ровенской области. По данным ТСН, гроза началась, когда мужчина работал в поле. Он сел на повозку и отправился домой, но добраться до дома не успел.

Молния сразила телегу. Мужчина и его лошадь скончались на месте. Свидетелем трагедии стал его зять, который ехал впереди повозки.

Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть украинца.

Еще хроника происшествий со всех уголков мира.

По инф. rosbalt.ru

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