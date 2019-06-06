У соседей сгоревшего Нотер-Дам-де-Пари в крови поищут свинец

Департамент здравоохранения Парижа объявил, что дети в возрасте до семи лет и беременные женщины, проживающие на Иль-де-ля Сите возле собора Парижской Богоматери, в обязательном порядке должны сдать анализы крови, чтобы проверить уровень содержания в ней свинца. Эта мера введена после того, как в крови ребенка, проживающего в указанном районе, была выявлена повышенная концентрация свинца.

Теперь женщинам и детям предписано обратиться к врачам общей практики, чтобы те выписали направление на анализ, сообщает британская газета The Telegraph.

По предположению медиков, концентрация свинца в крови жителей острова могла повыситься из-за вредных выбросов во время пожара в Нотр-Дам-де-Пари, который произошел 15 апреля. Свинец содержался в крыше собора, которая весила несколько тонн, была полностью уничтожена пламенем и рухнула на землю, превратившись в золу.

Образцы почвы, взятые на пепелище, и замеры воздуха на месте пожара дали положительный результат на высокое содержание свинца. Однако после этого власти заявляли, что риск причинения вреда здоровью местных жителей отсутствует, так как руины собора были обработаны вакуумными машинами, удалившими пыль.

Напомним кое-что тем, кто волнуется за судьбу великого архитектурного памятника:

Polit.ru

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