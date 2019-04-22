Нотр-Дам: к истории вопроса. Великие пожары и великие реконструкции

"До собора Нотр-Дам пламя уничтожало другие великие памятники. Вернемся к четырем международным событиям", - предлагает французская газета Liberation.

Оперный театр Венеции "Ла Фениче", пожар 29 января 1996 года: "Реконструирован один к одному"

"Расположенный в центре Венеции исторический театр "Ла Фениче" (что означает "Феникс"), возродился из пепла в декабре 2003 года согласно формуле "один к одному и на том же месте". Почти полностью разрушенное за восемь лет до этого пожаром преступного происхождения (два электрика совершили поджог, чтобы скрыть задержку строительства, которое они должны были выполнить) здание, построенное в XVIII веке, вновь открыло свои двери, поражая неизменным блеском и изысканностью. И это при том, что кроме фасада и фойе, вся сценическая конструкция была охвачена клубами дыма", - говорится в статье.

"Решение восстановить "Ла Фениче" один к одному было принято городским советом во время экстренного совещания, состоявшегося в течение ночи, всего несколько часов спустя после разрушения здания, - вспоминает архитектор Элизабетта Фаббри, руководившая строительной площадкой внутри театра. - Для этого было несколько причин. С одной стороны, чтобы построить другую конструкцию, потребовалось бы сначала уничтожить все остатки обломков. С другой стороны, "Ла Фениче" встроена в городскую ткань Венеции; пространство ограничено, поэтому невозможно было реально представить себе другой вариант. Наконец, это историческая и художественная ценность "Ла Фениче" как театра, который славится своей исключительной естественной акустикой".

"Кубатуру театра можно было реконструировать один к одному благодаря сохранившимся архивам, как, впрочем, и собор Нотр-Дам, по которому в нашем распоряжении имеется много рисунков", - подчеркивает Элизабетта Фаббри, уточняя, что те же материалы (дерево, гипс, и т. д.) были использованы для восстановления оригинальной сценографии "Ла Фениче".

"Если не считать бюрократических проволочек и последовавших за ними судебных споров, возрождение Венецианской оперы заняло чуть меньше трех лет", - пишет журналист Эрик Жозеф.

Московский Манеж, пожар 14 марта 2004 года: "Реставрация методом кремации" стала эффективным решением...

"Путин был избран президентом во второй раз 14 марта 2004 года. В тот же вечер Манеж, огромный павильон, расположенный под стенами Кремля, загорелся сверху донизу. Здание, построенное в 1817 году по плану архитектора и инженера по дорожному и строительству Августина Бетанкура и предназначенное для конных парадов, являлось большим техническим достижением, - описывает журналистка Вероника Дорман. - Манеж пережил три революции и две войны, здесь проводились выставки, фестивали, шоу и концерты. После пожара 2004 года от него остались одни только стены".

"Тогдашний мэр Юрий Лужков, который в памяти потомков останется человеком, разрушившим архитектурное наследие столицы, не скрывал своих амбиций превратить не нравившееся ему здание в торговый и деловой центр", - говорится в статье.

"Реставрация методом кремации" была проверенным выходом из сложных ситуаций в области капитального строительства с обременением историческим наследием. Это был патентованный метод", - писал архитектурный критик Григорий Ревзин, который, как и многие другие, подозревал мэра в том, что он отдал приказ о поджоге здания Манежа.

"На следующий день после пожара был выделен бюджет в 25 млн евро под уже готовый проект, к огромному разочарованию защитников исторического наследия и простых москвичей. Новый Манеж открылся в апреле 2005 года. Внешне он выглядел также, как старый, но внутри он был оборудован двумя подземными уровнями, автостоянкой, эскалаторами и лифтами, тем самым закрепляя политику "пастиш" (вторичное художественное произведение (литературное, музыкальное, театральное и проч.), являющее собой имитацию стиля работ одного или нескольких авторов. - Прим. ред.), которая с тех пор лежит в основе реставрации исторических памятников в российской столице", - указывает журналистка.

Золотой павильон в Киото, пожар 2 июля 1950 года: "Утром не осталось ничего, кроме обгоревшего каркаса здания"

"Многие люди в Японии при виде горящего собора Нотр-Дам думали о Золотом павильоне, жемчужине Киото. Тогда от этого храма, построенного более пятисот лет назад, не сохранилось ни одного куска дерева. 2 июля 1950 года, на рассвете, пламя уничтожило это чудо, пережившее запустение, войны и стихийные бедствия", - пишет журналист Рафаэль Брийар.

"Исчезновение Кинкаку-дзи (его японское название) на архипелаге было воспринято как огромная потеря. "Утрачен Золотой павильон, наше национальное достояние", - так была озаглавлен специальный выпуск газеты Asahi. Выяснилось, что поджог совершил 21-летний монах, признанный психически неуравновешенным. Этот факт лег в основу романа Юкио Мисимы "Золотой храм". На следующий день после трагедии пресса стала писать о реконструкции. Под руководством и при поддержке Киото, строительные работы начались в 1952 году и были завершены через три года. Они финансировались правительством, потому что храм был признан национальным достоянием с 1929 года, а также благодаря широкому сбору пожертвований, организованному в стране", - говорится в статье.

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Национальный музей Бразилии в Рио-де-Жанейро, пожар 2 сентября 2018 года: "Полное переосмысление"

"Из-под обломков было вывезено около 2500 экспонатов, но 75% коллекции пострадало довольно серьезно, если не безвозвратно, - с сожалением говорит заместитель директора музея Кристиана Середжо. - Перед нами стоит важнейшая задача. Речь идет о реконструкции, а также о полном переосмыслении концепции нашего музея". Подобная миссия осуществляется совместно с ЮНЕСКО, которая до сих пор готовит свое заключение. "Разрушение такого масштаба требует переформулировки концепции Национального музея, а также его управления, которое вызвало множество вопросов", - комментирует Рената Мотта, президент Международного совета музеев от Бразилии".

"На восстановление Национального музея бывший президент Мишел Темер пообещал выделить из бюджета сумму, эквивалентную 12,5 млн евро, - передает журналистка Шанталь Райс . Приход к власти Жаира Болсонару в сочетании с разрушением старейшего музея Бразилии "активизировал здесь глобальные дебаты о поиске новых моделей финансирования культуры", говорит Рената Мотта, "даже в Европе государственных бюджетов оказывается недостаточно".

Перевод Inopressa.ru

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