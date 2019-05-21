Тревожатся за экологию: жители Подмосковья собрали тысячи подписей против новой свалки

Под петицией против строительства мусорного комплекса в Солнечногорском районе Подмосковья собрано более 28 тыс. подписей.

Ранее сообщалось, что в Солнечногорском районе рассматривается возможность размещения мусорного комплекса на 500 тыс. тонн отходов в год. Жители региона выступили против. В тексте петиции уточняется, что «в Солнечногорске и так уже планируется строительство мусоросжигательного завода». Об этом сообщается на сайте Change.org.

Ранее депутаты и общественники заявили, что строительство заводов по сжиганию отходов и обустройство полигонов грозят сделать Подмосковье малопригодным для жизни.

Против строительства мусорных полигонов выступают и жители Архангельской области. Так, в апреле в Сыктывкаре прошёл массовый митинг против строительства мусорного полигона на станции Шиес и повышения тарифа на вывоз отходов. В акции приняли участие до 3 тыс. человек. Горожане переживают, что в Ленский район области будут свозить для размещения и переработки твердые коммунальные отходы из Москвы и Архангельской области.

Позже эту ситуацию прокомментировал президент Владимир Путин.

«Москва не может мусором зарастать, это десятимиллионный город. Но и в других регионах не нужно создавать проблем. В любом случае это должно быть в диалоге с людьми, которые там (в Архангельской области) живут», — заявил российский лидер на форуме ОНФ.

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Путин пообещал поговорить с руководителем Архангельской области Игорем Орловым и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Помогут ли эти разговоры жителям Архангельской области, покажет время. Но то, что сидеть сложа руки нельзя, — это совершенно точно. В этом отношении показателен пример петербуржцев, которые целый год добивались того, чтобы люксовый магазин Dior на Невском проспекте убрал часть крыльца, которая мешала прохожим. Старания не оказались напрасными. Тротуар освободили от мешающего прохожим крыльца.

По инф. rosbalt.ru

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