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Маленькие победы простых горожан: иногда это просто мешавшее людям крыльцо
По инф. rosbalt.ru   
20 Мая 2019 г.
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Люксовый магазин Dior на главной магистрали Петербурга - Невском проспекте убрал часть крыльца, которая мешала прохожим. Об этом сообщается в группе «Центральный район за комфортную среду обитания».

 Маленькие победы простых горожан: иногда это просто мешавшее людям крыльцо

Петербуржцы добивались этого целый год.

Другим требованием активистов к бутику было, чтобы он избавился от незаконной парковки. Однако она никуда не делась.

По инф. rosbalt.ru

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