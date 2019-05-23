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Торнадо в Штатах: есть жертвы
По инф. rosbalt.ru   
23 Мая 2019 г.
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Разрушительный торнадо прошел над американским штатом Миссури. По последним данным, погибли три человека, также есть пострадавшие.

Торнато в Штатах: есть жертвы

Торнадо сопровождается ливнями и крупным градом, сообщается в Twitter местного департамента общественной безопасности.

Стихия накрыла и другие штаты — Оклахому и Айову.

По инф. rosbalt.ru

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