Торнадо в Штатах: есть жертвы

Разрушительный торнадо прошел над американским штатом Миссури. По последним данным, погибли три человека, также есть пострадавшие.

Торнадо сопровождается ливнями и крупным градом, сообщается в Twitter местного департамента общественной безопасности.

Стихия накрыла и другие штаты — Оклахому и Айову.

This tornado was filmed tearing up trees in Carl Junction, Missouri (close to Joplin, MO) by @theryanstewart earlier tonight.



Continued updates on the tornadoes all night at https://t.co/1ffiopeeDP pic.twitter.com/WzV5IKDXK5