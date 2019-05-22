На Польшу налетел смерч: без крова остались десятки человек

Сильный смерч прошел по территории Польши в районе Войцехов близ города Люблина. Разрушены 120 зданий, 42 из них — жилые дома.

В районе, где бушевала стихия, отключено электричество и не функционирует водопровод, передает радиостанция RMFFM.

Ветер срывал с домов крыши вместе со стропилами и относил на 300-400 метров, вырывал деревья с корнем и обрывал провода. При этом в настоящий момент известно только об одном пострадавшем.

По инф. rosbalt.ru

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