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Торговые сети готовятся к повышению цен на чай и консервы

По инф. rosbalt.ru   
07 Апреля 2020 г.
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Крупнейшие поставщики продуктов питания в России собираются скорректировать в сторону повышения закупочные цены на некоторые товары, и торговые сети уже оповещены об этом. В частности, речь идет о кофе, чае, специях, консервах, макаронах, а также хлебобулочных изделиях и рыбе. В зависимости от категории удорожание может составить от 5 до 20%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на «Руспродсоюз».

Россиян предупредили о резком подорожании продуктов

Поставщики аргументируют свои планы изменением себестоимости продукции из-за валютных колебаний, а также сложностями, с которыми сталкивается бизнес в ситуации распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Издание уточняет, что пока ритейлеры не согласовали повышение закупочных цен, однако уже в ближайшие 14 дней ситуация может измениться.

Впрочем, в Ассоциации компаний розничной торговли заверяют, что сети стремятся сдерживать подорожание продуктов.

  • Эксперты отмечают, что Россию может ждать повторение 2014 года, когда люди все сметали с полок. «На нас надвигается „идеальный шторм“: падение мировых цен на нефть, умноженное на пандемию коронавируса. Когда людей начнут сажать на карантин, что будут делать бэби-бумеры, которые родились в послевоенные годы и основную часть своей жизни провели в дефиците? Они начнут скупать все подряд, вплоть до консервов и туалетной бумаги. Как показывает практика, 40-50% этих товаров использовать не будут, подмечал ранее директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
  • Еще новости экономики (а ведь все эти «сложные материи» — впрямую касаются зарплат наших детей и внуков, наших пенсий!) — по ссылке.

Ранее Генпрокуратура РФ поручила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) «дать правовую оценку обоснованности» увеличения цен на чеснок, лимон и имбирь.

Позже в ФАС объяснили резкий скачок цен на виды продуктов. Как заявила начальник управления контроля АПК Федеральной антимонопольной службы Анна Мирочиненко, чеснок, лимон и имбирь ощутимо подорожали из-за ограничения поставок из-за рубежа и краткосрочного повышения спроса. Впрочем, полагает представитель ведомства, «после нормализации ситуации с импортными поставками цены пойдут вниз».

Отметим также, что, по данным Росстата, уже в феврале чеснок вырос в цене 8,9%, а лимоны — на 7,8%.

В целом потребительские цены в РФ повысились в феврале 2020 года на 0,6% к предыдущему месяцу, когда они выросли на 0,3%. При этом в годовом сопоставлении инфляция в марте ускорилась до 2,5% после 2,3% в феврале.

По инф. rosbalt.ru

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