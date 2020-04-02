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Спекулянты обнаглели: лимон и имбирь подскочили в цене в десять раз
Наталья Граф, "Российская Газета"   
02 Апреля 2020 г.
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В Сибири из-за повышенного спроса продавцы фруктов в несколько раз увеличили цены на лимон и имбирь.

Покупатели начали сметать эти продукты с прилавков после появления в социальных сетях и мессенджерах сообщений о том, что они защищают от коронавируса. Якобы для профилактики достаточно жевать корень имбиря и пить лимонную воду.

В Омске еще две недели назад лимоны стоили около 100–120 рублей за кг. Теперь же их цена выросла до 500–600 рублей за килограмм. А имбирь подорожал с 250 до 2500 рублей за килограмм.

— Такая ситуация наблюдается по всей стране. В отдельных регионах РФ цена за килограмм имбиря выросла до 7000 рублей, — сообщает УФАС России по Омской области.

В последние дни сибиряки все чаще жалуются антимонопольщикам на значительный рост цен на имбирь и лимон. Однако, по данным УФАС, они не относятся к социально значимой группе товаров.

— Резкое удорожание имбиря и лимонов может быть связано как с сезонностью данных продуктов, так с повышением спроса у населения вследствие бытующего мнения о чудодейственных свойствах данных продуктов, — отмечает УФАС.

Антимонопольщики просят сибиряков не идти на поводу у спекулянтов и приобретать другие продукты, содержащие витамин С.

Любые попытки спекуляции и монопольного взвинчивания цен в ситуации с распространением COVID-19 необходимо жестко пресекать, заявил Владимир Путин 30 марта на совещании с полпредами в федеральных округах. Вот и первая ласточка, как говорится. И ни по чем спекулянтам слова главы государства, им нужно успеть прибыль получить за товар. Вот только кто лимоны и имбирь за такие сумасшедшие деньги покупать станет? Разве что представители высшего класса... А вот полезные заголовки о том, какие продукты еще могут помочь в укреплении иммунитета (пока на них еще цены не взлетели):

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