Тайга в Сибири: в ожидании осени, дождей и морозов

"Лесные пожары на северо-востоке России влекут за собой катастрофические последствия для людей, животных и климата", — пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.
Лица, ответственные в России за принятие решений, считают колоссальные пожары неизбежными, обвиняя в них природу. "Однако: "Подавляющее большинство пожаров возникает по вине человека", — указывает Константин Кобяков, эксперт природоохранной организации WWF Россия. По данным Greenpeace, причиной более 90% сибирских пожаров является халатность рыболовов, туристов, автомобилистов и сельских жителей - или же лесорубов", — передает журналист Штефан Шолль.
В июле глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин заявил, что пожары не тушатся из-за соответствующей методики Рослесхоза, которая позволяет не останавливать огонь, если нет угрозы объектам экономики.
Губернатор Красноярского края Александр Усс, в свою очередь, отличился заявлением, что лесные пожары являются «обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно, а может даже где-то и вредно».
"Коррумпированные чиновники закрывают на это глаза, бизнес с таежным деревом идет так хорошо, что лесорубы все глубже пробираются в сибирские леса. Там небрежно потушенные костры или выброшенные окурки вызывают новые пожары", — подчеркивает издание.
По данным "Авиалесоохраны" на сегодня в Красноярском крае и Иркутской области по-прежнему горят сотни тысяч гектаров леса
"Из-за нехватки топлива для пожарных самолетов и поездов чиновники крайне преуменьшают возможный ущерб от пожаров. Так, комиссия в Красноярске решила игнорировать пожары площадью почти 900 гектаров в Эвенкийском районе. Расходы на их тушение, по подсчетам комиссии, составили бы без малого 2 млн евро, а ущерб — около 70 тыс. Однако вырубка леса в Эвенкийском районе по рыночной цене стоила бы почти в 5 раз больше", — говорится в статье.
Эксперт Geenpeace Марина Дроздовская говорит, "что "Лесохрана" практически разорена, в то время как у МЧС много денег (...). "В сибирских регионах, где было объявлено чрезвычайное положение, также были задействованы пожарные самолеты МЧС", — говорит она. Перед камерами федерального телевидения они потушили пожар и улетели обратно. "Мы называем это "Пожаротушение для души", — говорит Дроздовская".
"Федеральное агентство лесного хозяйства оценивает экономический ущерб от лесных пожаров с начала года примерно в 100 млн евро. Однако по мнению экологов, ущерб гораздо больше. Власти не учли, что пожары также уничтожают фауну и экосистему тайги. По оценке эксперта Greenpeace Михаила Крейндлина, только в Красноярском крае ущерб, нанесенный жизненному пространству сибирского соболя, составит 300 млн евро".
"По официальным данным, гореть продолжают свыше 1,1 млн гектаров. (...) Люди и животные с тоской ждут осени, дождя и сибирских морозов", — пишет Frankfurter Rundschau.
Поведение властей в вопросе тушения лесных пожаров остается загадкой не только для иностранных журналистов, но и для обычных людей. В самом деле, неужели непонятно, что для восстановления лесов понадобятся сотни лет? Возможно, Рослесхозу все-таки стоит пересмотреть свою методику, ведь если продолжать игнорировать возгорания в лесах, то мы попросту лишимся зеленых легких планеты? Людям тоже надо вести себя ответственнее в лесу - окурки не бросать, костры не разводить. И не забывать надо, что и климат тоже проблемы лесу подбрасывает: испепеляющая жара, сухие грозы – лесам очень сложно выстоять под таким мощным «наступлением» с разных сторон.
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