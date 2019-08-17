О горящей тайге и «невыгодном» тушении

Сергей Сокол: «Необходимо изменить подходы к классификации лесных пожаров».

Cибирь горит! Этим летом такой крик о помощи промчался по социальным сетям. Люди пытались привлечь внимание к проблеме: деревни, поселки и города в Сибири задыхаются от дыма, вызванного полыхающими и, кажется, уже не контролируемыми лесными пожарами. Иркутская область оказалась в списке регионов с особо сложной ситуацией: горят сотни тысяч гектаров леса. Если быть честными, то для региона это новости из разряда «как всегда», что делает их еще более печальными. И в прошлом году мы горели, и в позапрошлом. Неужели нельзя было сделать выводы и не повторять ошибок?

Уже практически на протяжении месяца север области живет в условиях самого высокого, пятого класса пожарной опасности. По данным ГУ МЧС по Иркутской области, в зоне задымления из-за лесных пожаров оказалось в общей сложности 74 населенных пункта. Кое-где в воздухе было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ – диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.

И на этом фоне вдруг появляются высказывания некоторых чиновников об экономической целесообразности или нецелесообразности тушения пожаров. Жители задымленных районов, мягко говоря, шокированы таким подходом властей в сибирских регионах к одной из сложнейших и опаснейших проблем.

Происходящим заинтересовалась и генпрокуратура. В СМИ появилась информация о том, что рост лесных пожаров – прямое следствие волокиты на уровне областного минлеса, несвоевременного реагирования при появлении новых очагов.

В ситуации с лесными пожарами на севере Приангарья на примере Катангского района на прошлой неделе разбирался и Сергей Сокол. Председатель Законодательного собрания Иркутской области провел совещание с мэром района Сергеем Чонским. Участие в обсуждении проблемы также приняли председатель комитета по собственности и экономической политике ЗС Николай Труфанов, председатель комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении Виктор Побойкин и председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова.

Сергей Чонский заверил парламентариев, что бушующие на территории района лесные пожары не представляют угрозы для населенных пунктов. Однако мэр согласился с тем, что у проблемы есть и другой, малоприятный для жителей аспект: дым с пеплом до них все-таки доходят. Люди жалуются на плохое самочувствие. Кроме того, в условиях ограниченной из-за задымления видимости затруднено движение транспорта, в том числе самолетов, которые связывают Катангу с большой землей.

Так если горящие леса опасны, то на чем основаны все эти слова чиновников о нецелесообразности тушения? Оказывается, в настоящий момент действует классификация пожаров, согласно которой бороться с возгораниями, удаленными от населенных пунктов, как раз «нецелесообразно». То есть бросишь туда силы и ресурсы – еще и виноватым с точки зрения закона останешься. «Необходимо пересмотреть действующие нормативы, увеличив расстояние от населенного пункта до места возгорания, при котором тушить его обязательно», – считает Сергей Чонский.

Как представитель законодательной власти Сергей Сокол с мэром Катангского района согласен. Спикер Заксобрания готов отстаивать корректировки нормативов. При классификации пожаров, говорит он, необходимо учитывать не только риск возгорания поселений, но и степень задымленности. «Дым от лесных пожаров на севере региона достиг и Иркутска, и других регионов. То, в каких условиях приходится жить людям в северных районах, где задымление значительно сильнее, сложно назвать нормальным, – отметил Сергей Сокол. – Премьер-министр страны уже высказался за пересмотр нормативов».

Будем надеяться, что здравый смысл все-таки восторжествует и отразится в букве закона. Очевидно, что действующие на данный момент нормативы устарели.

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