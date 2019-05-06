Трагедия рейса U1492: версии причин и пенсии семьям пострадавших

Множественные отказы техники из-за попадания молнии являются приоритетной версией аварии SSJ-100 в «Шереметьево», передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Одновременно обсуждаются и официальные версии, озвученные Следственным комитетом...
«В соответствии с основной версией на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники», — сообщил неназванный истоник Интерфакса.
По его данным, после этого самолет совершил грубую посадку, четырежды ударившись о полосу. После четвертого удара разрушилась одна из стоек шасси, ее детали, предположительно, попали в двигатель, и он загорелся.
Уточняется также, что самолет совершал аварийную посадку с полными баками топлива. Экипаж не смог выполнить маневры для его сброса из-за потери радиосвязи.
Напомним, 5 мая принадлежащий компании самолет Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку в Шереметьево и загорелся. Из 78 человек выжили 37: четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира. В результате происшествия погиб 41 человек.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко перечислила основные версии причин катастрофы с самолетом Superjet компании «Аэрофлот».
«Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия», — уточнила она.
Петренко добавила, что на месте ЧП провел совещание глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Пока потерпевшими признаны 22 человека. На месте происшествия продолжает работать следственная группа.
Петренко подтвердила информацию СМИ о том, что изъяты речевой и параметрические бортовые самописцы. Кроме того, отобраны образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения. В ближайшее время будут назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы.
***
Члены семей погибших в результате ЧП с самолетом «Аэрофлота» в «Шереметьево» получат пенсии по потере кормильца. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
Глава ведомства Максим Топилин поручил Роструду и Фонду социального страхования России принять меры по обеспечению выплат, предусмотренных законодательством семьям погибших.
Также Роструд займется расследованием инцидента.
Согласно Федеральному закону от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», в отношении погибших граждан, которые были при исполнении трудовых обязанностей (например, члены экипажа, граждане, находившиеся в командировке), предусматривается выплата по 1 млн рублей.
***
Самолету Superjet-100 до пожара в «Шереметьево» пришлось пережить удар молнии, град, а также утрату связи с диспетчером. Об этом сообщили выжившие члены экипажа аварийного суда.
По словам бортпроводницы рейса SU1492 Москва — Мурманск Татьяны Касаткиной, после взлета самолет попал в тучу и начался сильный град. «В этот момент произошел хлопок, вспышка такая, как электричество», — заявила стюардесса в эфире телеканала «Россия-24».
Бортпроводница также рассказала, что после жесткой посадки пассажиры «люди стали соскакивать с кресел» и бежать к выходу, несмотря на скорость самолета. По словам Касаткиной, после остановки самолета она начала выталкивать людей на аварийный трап.
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Адмирал Александр Васильевич Колчак в истории Белого движения - пожалуй, самая яркая и трагическая фигура. Бесстрашный полярный исследователь, ученый-океанограф, блестящий морской офицер, ставший в 1916 году,...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
До 1 марта 2019 года дачный дом можно было узаконить в упрощенном порядке, т.е. без разрешения на строительство. Подобный порядок получил неофициальное название «дачная амнистия». Однако, упрощенный порядок о...
Кто не мечтал о собственном доме, саде или небольшом огородике за городом? А может вы хотели завести животных и заниматься фермерским хозяйством? Теперь это возможно почти без вложений (но, естественно, предп...
Один из крупнейших операторов фискальных данных OFD.ru принял участие в ежегодной отраслевой конференции CNews «ИТ в ритейле 2019» и представил IT-директорам и экспертам крупнейших компаний ритейла лучшие реш...
Мы уже рассказывали о возможностях льготного получения земли в России для ведения фермерского хозяйства, это может быть актуальным для пожилых людей, решившихся "взять судьбу в свои руки". Расскажем еще о под...
Сказочный круиз, свадьба у внучки, санаторно-курортный отдых, хорошее лечение - на решение этих и других, возможно, не таких масштабных вопросов, человеку могут понадобиться деньги. Может и просто возникнуть ...
Сидят в своём кабинете, окружив себя непонятными бумажками, попутно расставляя штампы в многочисленных копиях документов. Работа нотариуса в России успела обрасти народными мифами и легендами, но что эти люди...
Сейчас функционирует очень много сервисов, которые могут помочь сориентироваться в предложениях МФО. Один из тех, на которые стоит обратить внимание, информационный портал frombanks.ru. Здесь сосредоточено мн...
Сегодня многие граждане даже после выхода на пенсию пытаются найти способ дополнительного заработка. Актуально это и для "предпенсионеров", людей пострадавших в результате "пенсионной повышки" и рискующих выл...
В Пенсионном фонде России (ПФР) перечислили категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Это участники Великой Отечественной войны и блокадники, которые получают пенсию по инвалидности и страхов...
Ошибочно и беспечно думать, что долги жителей за коммунальные услуги составляют проблему только для коммунальщиков. Это не так. В случае домового самоуправления расходы ложатся на добропорядочных соседей, а в...
Учитывая, что Россия находится в процессе реформирования пенсионной системы, многим гражданам банально не хватает нескольких пенсионных баллов или лет стажа. И это не говоря уже о младшем поколении, работающе...
Работодатели объяснили, почему увольняют людей старшего возраста. А специалисты по трудоустройству дали советы, как постараться удержаться на старой работе или найти новую. 100% работающих советов тут не пред...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.