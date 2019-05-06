Трагедия рейса U1492: версии причин и пенсии семьям пострадавших

Множественные отказы техники из-за попадания молнии являются приоритетной версией аварии SSJ-100 в «Шереметьево», передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Одновременно обсуждаются и официальные версии, озвученные Следственным комитетом...

«В соответствии с основной версией на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники», — сообщил неназванный истоник Интерфакса.

По его данным, после этого самолет совершил грубую посадку, четырежды ударившись о полосу. После четвертого удара разрушилась одна из стоек шасси, ее детали, предположительно, попали в двигатель, и он загорелся.

Уточняется также, что самолет совершал аварийную посадку с полными баками топлива. Экипаж не смог выполнить маневры для его сброса из-за потери радиосвязи.

Напомним, 5 мая принадлежащий компании самолет Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку в Шереметьево и загорелся. Из 78 человек выжили 37: четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира. В результате происшествия погиб 41 человек.

Polit.ru

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Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко перечислила основные версии причин катастрофы с самолетом Superjet компании «Аэрофлот».

«Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия», — уточнила она.

Петренко добавила, что на месте ЧП провел совещание глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Пока потерпевшими признаны 22 человека. На месте происшествия продолжает работать следственная группа.

Петренко подтвердила информацию СМИ о том, что изъяты речевой и параметрические бортовые самописцы. Кроме того, отобраны образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения. В ближайшее время будут назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы.

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Члены семей погибших в результате ЧП с самолетом «Аэрофлота» в «Шереметьево» получат пенсии по потере кормильца. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

Глава ведомства Максим Топилин поручил Роструду и Фонду социального страхования России принять меры по обеспечению выплат, предусмотренных законодательством семьям погибших.

Также Роструд займется расследованием инцидента.

Согласно Федеральному закону от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», в отношении погибших граждан, которые были при исполнении трудовых обязанностей (например, члены экипажа, граждане, находившиеся в командировке), предусматривается выплата по 1 млн рублей.

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Самолету Superjet-100 до пожара в «Шереметьево» пришлось пережить удар молнии, град, а также утрату связи с диспетчером. Об этом сообщили выжившие члены экипажа аварийного суда.

По словам бортпроводницы рейса SU1492 Москва — Мурманск Татьяны Касаткиной, после взлета самолет попал в тучу и начался сильный град. «В этот момент произошел хлопок, вспышка такая, как электричество», — заявила стюардесса в эфире телеканала «Россия-24».

Бортпроводница также рассказала, что после жесткой посадки пассажиры «люди стали соскакивать с кресел» и бежать к выходу, несмотря на скорость самолета. По словам Касаткиной, после остановки самолета она начала выталкивать людей на аварийный трап.

По инф. rosbalt.ru

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